فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هيئة الأسرى: 110 أسيرًا و21 أسيرًة يواجهون القمع والجوع في سجون الاحتلال

بعد امتناعها سابقا لحساسيته.. الاحتلال يهدم منازل في القدس خلال "رمضان"

باراك: تجديد القتال قد يكون حكم إعدام للأسرى

التوترات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي عوامل تضغط على صادرات الاحتلال الإسرائيلي

نادي الأسير: 9500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال حتى بداية مارس

ترودو: الرسوم الجمركية الأميركية خطوة لتسهيل عملية ضم كندا

"البيدر": إغلاق الاحتلال مدخل قرية بردلة انتهاكٌ صارخ لحقوق الفلسطينيين في التَّنقل والعيش بكرامة

الاحتلال يُخطر بهدم 17 منزلا في مخيم نور شمس شرق طولكرم

حماس تدعو للحشد والرِّباط في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك

الكشف عن خطة لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية شرق القدس

"البيدر": إغلاق الاحتلال مدخل قرية بردلة انتهاكٌ صارخ لحقوق الفلسطينيين في التَّنقل والعيش بكرامة

05 مارس 2025 . الساعة 12:14 بتوقيت القدس
...
"البيدر": إغلاق الاحتلال مدخل قرية بردلة انتهاكٌ صارخ لحقوق الفلسطينيين في التَّنقل والعيش بكرامة

أكدت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، أنّ إقدام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على نصب بوابة حديدية عند المدخل الغربي لقرية بردلة في الأغوار الشمالية يشكّل انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين في التنقل والعيش بكرامة.

واعتبرت المنظمة في بيان لها، اليوم الأربعاء، هذا الإجراء بأنه جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى محاصرة التجمعات الفلسطينية والتضييق عليها، موضحةً أنّ إغلاق المدخل الغربي للقرية سيؤثر بشكل مباشر على حياة السكان، خاصة المزارعين الذين يعتمدون على الأرض كمصدر أساسي للرزق.

وقالت، إن "هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الاحتلالية الهادفة إلى تفريغ الأغوار من سكانها الأصليين وفرض مزيد من السيطرة على المنطقة".

وأضافت، أن السياسات "الإسرائيلية" في الأغوار الشمالية، والتي تشمل إغلاق الطرق، وهدم المنازل والمنشآت الزراعية، ومنع وصول الخدمات الأساسية، تعكس نية الاحتلال في فرض واقع جديد على الفلسطينيين من خلال تصعيد الانتهاكات وممارسة الضغوط لدفعهم إلى الرحيل القسري.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تتطلب تحركًا فلسطينيًا موحدًا على جميع المستويات، إلى جانب تصعيد الجهود القانونية والإعلامية لفضح انتهاكات الاحتلال.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالضغط على (إسرائيل) لإلغاء سياساتها القمعية في الأغوار، وضمان حقوق الفلسطينيين في أراضيهم دون قيود أو تضييق.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الحرب على غزة #منظمة البيدر #طوفان الأقصى

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة