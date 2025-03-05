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الاحتلال يُخطر بهدم 17 منزلا في مخيم نور شمس شرق طولكرم

05 مارس 2025 . الساعة 12:16 بتوقيت القدس
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الاحتلال يُخطر بهدم 17 منزلا في مخيم نور شمس شرق طولكرم

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بهدم 17 منزلا في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ليصل مجموع المنازل التي هُدمت وستُهدم إلى 28.

وقال مصادر محلية إن قوات الاحتلال تعتزم هدم هذه المنازل في حارة المنشية، بذريعة شق طريق جديد، وتغيير معالم المخيم وطبيعته الجغرافية، على حساب عشرات المنازل المبنية منذ سنوات طويلة.

تصعيد مستمر

والمنازل المستهدفة تعود ملكيتها لعائلات: حمد، وعليان، واعمر، وشهاب، وشلبي، ويونس، وغنام، ومشارقة، وعلاجمة، وأبو شعلة، وسعايدة، وشهاب، حيث أمهلهم الاحتلال من الساعة 11 وحتى الواحدة والنصف ظهرا، للتوجه إلى المخيم وإخلائها.

وجاء الإجراء استكمالا لمخطط هدم 11 منزلا، نفذه الاحتلال قبل أيام في المخيم، يمتد من حارة ساحة المخيم، وحتى حارة المنشية.

ويشهد مخيم نور شمس تصعيدا مستمرا منذ بدء عدوان الاحتلال عليه قبل 25 يوما، حيث تنفذ قوات الاحتلال عمليات مداهمة متكررة للمنازل، بعد تفجير أبوابها وطرد سكانها منها تحت تهديد السلاح، وتُحولها إلى ثكنات عسكرية.

ويشهد المخيم يوميا حركة نزوح كبيرة بين سكانه بعد أن هددهم الاحتلال، تركزت في حارات: المسلخ والمنشية وجبلي الصالحين والنصر، وفاق عددهم 9 آلاف نازح.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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