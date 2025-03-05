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الكشف عن خطة لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية شرق القدس

الكشف عن خطة لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية شرق القدس

05 مارس 2025 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
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الكشف عن خطة لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية شرق القدس

كشف موقع كان العبري، عن خطة إسرائيلية لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة شرق القدس المحتلة.

وقال الموقع، إنه من المتوقع أن تعرض الخطة اليوم الأربعاء، للموافقة عليها من قبل "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس".

وبحسب الخطة، سيتم بناء 380 وحدة قرب جبل المكبر، ومدرسة، وكنيسين، ومساحات تجارية، كما سيتم بناء 650 وحدة إضافية بالقرب من حي صور باهر، بين كيبوتس "رامات راحيل وحي هار حوما"، إلى جانب مساحات تجارية، ومدرسة، ومركز مجتمعي، ورياض أطفال.

وبحسب نائب رئيس احتلال بلدية القدس فإن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ الأغلبية اليهودية في القدس وتعزيزها كعاصمة للكيان.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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