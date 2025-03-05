الأونروا تدعو لاستمرار التكاتف العالمي لدعم سكان غزة

حثت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على استمرار التكاتف العالمي ليتمكن سكان غزة من الحصول على الدعم الذي يحتاجونه.

وقالت الأونروا في بيان لها، اليوم الأربعاء: حان الوقت ليجدد المجتمع الدولي التزامه بإيجاد حل سياسي عادل وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام.

ومنذ 7 من أكتوبر 2023 تشن دولة الاحتلال الإسرائيلي حربا شنعاء ضد سكان القطاع مخلفة آلاف الضحايا والجرحى.

وفي الوقت ذاته وإلى جانب الحرب العسكرية، تمارس سلطات الاحتلال حربا على سكان القطاع بإغلاق المعابر التجارية، مانعة من إدخال الاحتياجات والمساعدات.

المصدر / فلسطين أون لاين