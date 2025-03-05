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الاحتلال يغلق لليوم الرابع على التوالي معبر كرم أبو سالم التجاري

05 مارس 2025 . الساعة 10:23 بتوقيت القدس
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معبر كرم أبو سالم

لليوم الرابع على التوالي تغلق سلطات الاحتلال الإسرائيلي معبر كرم أبو سالم التجاري، مانعة دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، وذلك في إطار حرب الإبادة التي تمارسها ضد سكان القطاع.

وفي وقت سابق، حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، من أن استمرار إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد في قطاع غزة، سيخلق أزمة حقيقية في غزة.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن إغلاق المعبر "إجراء غير قانوني وغير إنساني يزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".

وأشار إلى أن إغلاق المعبر "يؤدي إلى منع دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود مما يهدد حياة أكثر من 2.4 مليون فلسطيني محاصرين في ظروف مأساوية".

وشدد على أن استمرار تعطيل دخول المواد الغذائية الأساسية "يعمق أزمة الجوع والمجاعة" في ظل شح الإمدادات وانعدام البدائل.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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