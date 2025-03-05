فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هيئة الأسرى: 110 أسيرًا و21 أسيرًة يواجهون القمع والجوع في سجون الاحتلال

بعد امتناعها سابقا لحساسيته.. الاحتلال يهدم منازل في القدس خلال "رمضان"

باراك: تجديد القتال قد يكون حكم إعدام للأسرى

التوترات الجيوسياسية والتباطؤ الاقتصادي عوامل تضغط على صادرات الاحتلال الإسرائيلي

نادي الأسير: 9500 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال حتى بداية مارس

ترودو: الرسوم الجمركية الأميركية خطوة لتسهيل عملية ضم كندا

"البيدر": إغلاق الاحتلال مدخل قرية بردلة انتهاكٌ صارخ لحقوق الفلسطينيين في التَّنقل والعيش بكرامة

الاحتلال يُخطر بهدم 17 منزلا في مخيم نور شمس شرق طولكرم

حماس تدعو للحشد والرِّباط في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك

الكشف عن خطة لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية شرق القدس

لليوم الـ 38 على التَّوالي.. الاحتلال يُواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها

05 مارس 2025 . الساعة 09:50 بتوقيت القدس
...
لليوم الـ 38 على التَّوالي.. الاحتلال يُواصل عدوانه على طولكرم ومخيميها

واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، لليوم الـ38 عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها، ولليوم الــ25 مخيم نور شمس، وسط تعزيزات عسكرية مترافقة مع حصار خانق ومداهمات للمنازل وطرد سكانها منها.

ودفعت قوات الاحتلال الليلة الماضية بتعزيزات عسكرية من الآليات وصهريج وقود من حاجز "نيتساني عوز" غرب المدينة، وتمركزت في محيط ميدان الشهيد ثابت ثابت وشارع الحدادين وشارع الكراجات القديم، وداهمت محلات الصرافة في تلك المناطق بعد خلع أبوابها، وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وقالت مصادر محلية، إن آليات الاحتلال وجرافاتها تواجدت أمام المباني السكنية التي تستولي عليها في شارع نابلس الرابط بين مخيمي "طولكرم ونور شمس"، في الوقت الذي انتشرت فرق المشاة في الشوارع الرئيسية المؤدية الى المخيمين، وعرقلت حركة مرور المركبات وأوقفتها وفتشتها ودققت في هويات ركابها، وأخضعتهم للاستجواب.

وفي مخيم نور شمس، انتشر جنود المشاة على مداخله وفي محيط المقبرة، وداهموا المنازل وأجبروا العائلات من حارة جبل النصر على إخلاء منازلهم وقت الإفطار بالقوة، كما داهموا المنازل في حارتي المحجر والمدارس، تعود لعائلات الصفوري وحسان، واحتجزوا عائلة فحماوي، داخل المنزل لوقت طويل، وسط تفتيشه وتخريب محتوياته.

في السياق، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، عزبة الجراد شرق طولكرم، ونشرت فرق المشاة في شوارعها، وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها وتخريب محتوياتها، عرف من اصحابها المواطن خالد الهمشري.

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم ثلاثة شبان من مخيم طولكرم، أثناء تواجدهم في ضاحية ذنابة، وهم: عمرو أبو طاحون، ومحمد مطر وأيسر مطر.

وفي وقت لاحق، داهمت قوات الاحتلال منازل ومباني سكنية في مدينة طولكرم وضاحية ذنابة، وحولت عددًا منها لثكنات عسكرية بعد طرد سكانها منها، عرف من أصحابها عائلات الفرعتاوي والددو وأبو سمرة في شارع نابلس، والخطيب وكرسوع وبدير والزيتاوي في ضاحية ذنابة.

ويشهد مخيم طولكرم انتشارا مكثفًا لجنود المشاة في كافة حاراته، ويداهمون المنازل الفارغة من سكانها، الذين غادروها قسرا، وحولوها الى ثكنات عسكرية، مترافقا مع قيام جرافات الاحتلال بتجريف واسع للبنية التحتية المدمرة بشكل كامل في شارع الوكالة.

وأسفر العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل ومواطنتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 9 آلاف مواطن من مخيم نور شمس، و12 ألف من مخيم طولكرم، وما رافقه من عمليات هدم وتجريف وتدمير كامل للبنية التحتية والمنازل التي طالت أكثر من 25 منزلا من المخيمين خلال الأيام الأخيرة بذريعة شق طرق يخترق حاراتهما.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#طوفان الأقصى #العدوان على طولكرم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة