اتصالات "سرية" مع زيلينسكي وعين واشنطن على اتفاقية "المعادن"

قالت شبكة "سي إن إن" إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب يجرون اتصالات سرية مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي لمحاولة "إعادة المحادثات لمسارها الصحيح".

وذكرت الشبكة -وفق مصادر لم تسمها- أن مسؤولين أميركيين حثوا الأوكرانيين على إعادة المحادثات لمسارها الصحيح قبل خطاب ترامب، وأكدوا للأوكرانيين أهمية استقرار العلاقة مع البيت الأبيض "عاجلا وليس آجلا".

وكانت جهود إبرام الاتفاق قد تعثرت الجمعة الماضي بعد اجتماع عاصف في المكتب البيضاوي بين ترامب وزيلينسكي، الذي سافر إلى واشنطن للتوقيع على الصفقة، وأسفر عن مغادرة الرئيس الأوكراني البيت الأبيض قبل الوقت المبرمج.

وانتقد ترامب ونائبه جيه دي فانس في الاجتماع زيلينسكي، وقالا له أمام وسائل الإعلام الأميركية إنه يجب عليه أن يشكر الولايات المتحدة على دعمها بدلا من طلب مساعدات إضافية.

وقال ترامب "أنت تغامر بنشوب حرب عالمية ثالثة".

حث على التوقيع

وذكر أحد المصادر أن مسؤولين أميركيين تحدثوا في الأيام القليلة الماضية مع مسؤولين في كييف بشأن توقيع صفقة المعادن، رغم الخلاف الذي وقع يوم الجمعة الماضي، وحثوا مستشاري زيلينسكي على إقناعه بالاعتذار علانية لترامب.

وكتب زيلينسكي أمس الثلاثاء على منصة إكس أن أوكرانيا مستعدة لتوقيع الاتفاق، ووصف اجتماع المكتب البيضاوي بأنه "مؤسف".

وأضاف "لم يسر اجتماعنا في واشنطن، في البيت الأبيض يوم الجمعة، كما كان من المفترض أن يكون.. أوكرانيا مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات في أقرب وقت ممكن لإحلال السلام الدائم".

نقلت وكالة رويترز عن أربعة مصادر مطلعة الثلاثاء أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأوكرانيا تعتزمان التوقيع على صفقة المعادن المثيرة للجدل، وذلك بعد اجتماع عاصف في المكتب البيضاوي الجمعة الماضية طُرد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من البيت الأبيض.

صفقة كبرى

وذكرت ثلاثة من المصادر أن ترامب أبلغ مستشاريه أنه يريد الإعلان عن الاتفاق في كلمته المرتقبة أمام الكونغرس، مشيرة إلى أن الاتفاق لم يوقع بعد، وأن الوضع قد يتغير.

يأتي ذلك في وقت قالت فيه شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية إن مسؤولين أوكرانيين أبدوا لنظرائهم الأميركيين استعدادهم لتوقيع صفقة المعادن، مشيرة إلى أن الاتفاق مع كييف بشأن صفقة المعادن "لم يحسم بعد".

كما نقلت عن وزير الخزانة الأميركي ومسؤولين بإدارة ترامب أن الاتفاق الاقتصادي مع أوكرانيا "ليس على الطاولة في الوقت الحالي"، وأنه لا توجد خطة لتوقيع الرئيس أو كبار مستشاريه على الاتفاق في الوقت الحالي.

وأشارت -بحسب مصدر مطلع- إلى أن ترامب "يسعى الآن للحصول على صفقة كبرى وفضلى مع أوكرانيا وأن معايير الاتفاقية قد تتغير".

المصدر / وكالات