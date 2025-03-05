تقلبات جوية وأمطار متفرقة في فلسطين: إليك تفاصيل طقس الأربعاء والجمعة

يشهد طقس فلسطين خلال الأيام القادمة، من الأربعاء إلى الجمعة، تقلبات جوية ملحوظة، حيث تنخفض درجات الحرارة وتزداد فرص هطول الأمطار في مناطق متفرقة.

وفقًا للخبير الجوي ليث العلامي، فإن هذه التقلبات ناتجة عن اندفاع هواء بارد نحو المنطقة، بالتزامن مع توفر رطوبة مدارية في طبقات الجو.

الظواهر الجوية المتوقعة:

- انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

- طقس متقلب وغائم جزئيًا إلى غائم.

- زخات أمطار متفرقة، قد تكون غزيرة ورعدية في بعض المناطق بشكل محلي وعشوائي.

- نشاط في سرعة الرياح خلال بعض الفترات.

توضيحات هامة:

- لا يتعلق الأمر بمنخفض جوي شامل أو أمطار عامة، بل بفرص لأمطار متفرقة ومتباينة الغزارة.

- يوم الجمعة هو الأكثر احتمالًا لتوسع رقعة الأمطار، بمشيئة الله.

- الطقس سيكون بارد بشكل ملحوظ خلال الأيام المقبلة (الأربعاء-الجمعة) مُقارنةً بآخر يومين.

- فرص هطولات مطرية في بعض الأماكن، لا يستبعد أن تكون غزيرة ورعدية ضمن نطاقات جغرافية ضيقة (غير شاملة)، فيما تبقى أنحاء أخرى بدون أمطار تُذكر -طابع عشوائي للهطولات-.

نصائح:

- يُنصح بمتابعة التحديثات الجوية باستمرار، حيث أن طبيعة هذه التقلبات تجعل التوقعات عرضة للتغيير.

- يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة، خاصة في المناطق المنخفضة والأودية.

- الانتباه للرياح النشطة في بعض الفترات.

المصدر / فلسطين أون لاين