إصابات برصاص الاحتلال في رام الله وحملة اقتحامات في نابلس والخليل

شنَّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات في الضفة الغربية، فيما أُصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال في رام الله.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمه في رام الله والبيرة تعاملت مع أربع إصابات، إثر اقتحام قوات الاحتلال حي عين مصباح برام الله.

وأوضح الهلال الأحمر أن من بين الإصابات فتاة أُصيب بالرصاص الحي في الكتف وشاب بالرصاص الحي في الكتف والقدم، وفتاتان نتيجة الاعتداء بالضرب والإصابة بالشظايا.

واعتقلت قوات الاحتلال الطالبة في جامعة بيرزيت شهد ماجد حسن، بعد مداهمة منزل عائلتها في حي عين مصباح برام الله.

ووثقت حسابات فلسطينية إطلاق جنود الاحتلال النار على سيارة والاعتداء على ركابها خلال اقتحام عين مصباح، ونشر ناشطون تعامل طواقم الإسعاف مع إصابة برصاص الاحتلال في المنطقة.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، واعتقلت الشاب علي عويضات وصادرت ثلاث مركبات.

كما اقتحمت قوات أخرى مخيم العروب شمال الخليل من مدخله الغربي، واعتقلت الفتى حسن عماد الراعي بعد دهم منزل عائلته.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر الديك غربي سلفيت، واعتقلت كل من الأسرى المحررين: أيمن الديك، جاسر الديك، يوسف عبدالوهاب الديك، فارس قصول.

وفي نابلس، اعتقل الاحتلال الشاب سعد بهاء الدين يعيش، بعد اقتحام منزله في حي العامرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الشيخ والقاضي رائد سبتي دويكات، بعد دهم منزله وتفتيشه في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات