الخليل.. قوات الاحتلال تفجِّر منزلي منفِّذي "عملية يافا"

فجَّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، منزلين لعائلتي منفذي عملية يافا مطلع أكتوبر الماضي، الشهيد محمد مسك والأسير أحمد الهيموني في الخليل.

وقالت مصادر محلية، إن قوة من جيش الاحتلال مكونة من مركبات عسكرية وشاحنات تحمل معدات، اقتحمت منزلي منفذي عملية تل أبيب الأسير أحمد الهيموني والشهيد محمد مسك في حي الجامعة بالخليل، وأجبرت عائلات تسكن في ذات البناية السكنية التي يقع فيها منزل الهيموني، على إخلائها.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت شرطة الاحتلال مقتل 7 أشخاص وإصابة 16 آخرين خلال عملية إطلاق النار بتل أبيب، واستشهاد الشاب مسك، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب الهيموني المنفذ الثاني للعملية.

المصدر / فلسطين أون لاين