780 انتهاكًا إسرائيليًّا في القدس خلال فبراير الماضي

وكالات/ فلسطين أون لاين

أظهرت معطيات وثقتها "أوربيون لأجل القدس" أن قوات الجيش الإسرائيلي اقترفت (780) انتهاكا موزعًا على (17) نمطا من انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة القدس المحتلة خلال شهر فبراير 2025. وغالبية هذه الانتهاكات مركبة. وجاء في مقدمة هذه الانتهاكات الاقتحامات والمداهمات بنسبة 46.4 % يليها الاعتقالات بنسبة 9.6 %.

ورصد "أوربيون لأجل القدس" في تقريرها الشهري، (37) حادث إطلاق نار واعتداءً مباشرا من قوات الاحتلال الإسرائيلي في أحياء القدس المحتلة، أدت إلى إصابة 3 مواطنين بجروح والعشرات بحالات اختناق، فضلا عن تعرض ما لا يقل عن 17 مواطنًا للضرب والتنكيل.

ووثق التقرير تنفيذ قوات الاحتلال (362) عملية اقتحام لبلدات وأحياء القدس، اعتقلت خلالها 63 مواطنا، منهم 8 أطفال وامرأتان، واستدعت 18 آخرين وفرضت الحبس المنزلي على 19 آخرين.

كما وثق التقرير 33 عملية هدم وتدمير طالت 13 منزلا منها 6 أجبر مالكوها على هدمها ذاتيا، ما أدى إلى تشريد 64 مواطنا، وتدمير 10 منشآت وتنفيذ 5 عمليات تجريف لأراضي زراعية إلى جانب 33 عملية توزيع إخطارات وقرارات الهدم ضد منازل ومنشآت أخرى.

وفي إطار عمليات الاستيلاء الممنهجة، أشارت إلى مصادرة الاحتلال الإسرائيلي أرض للأوقاف الإسلامية، في حي الصوانة، شرقي مدينة القدس، لمدة خمس سنوات، بحجة أعمال البستنة. كما أخطرت قوات الاحتلال بمصادرة أراضٍ للأهالي في بلدة الزعيم.

وخلال هذا الشهر أصدرت سلطات الاحتلال 4 قرارات وإجراءات في إطار تكريس تهويد الاستيطان والتهويد في القدس المحتلة، تهويد مقبرة، والترويج لمخططين استيطانيين على مساحة 22 دونما، وترحيل عائلات فلسطينية.

وعلى صعيد استهداف المسجد الأقصى، شارك 4560 مستوطنا وآلاف تحت مسمى سائح في اقتحام المسجد الأقصى، الذي تكرر على مدار 20 يومًا، ورصد 10 انتهاكات أخرى مركزية للاحتلال تمثل اغلبها في تأدية طقوس تلمودية في ساحاته.

واستمرّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ سياسية الإبعاد عن المسجد الأقصى أو مدينة القدس، وخلال هذا الشهر أصدرت سلطات الاحتلال 88 قرار بالإبعاد منها 5 قرارات إبعاد عن القدس، و73 عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، و10 عن فلسطين.

كما واصل المستوطنون تنفيذ اعتداءات بحق المواطنين في القدس المحتلة وخلال هذا الشهر وثق "أوروبيون لأجل القدس" (6) اعتداءات نفذها مستوطنون، تمثلت في مهاجمة مواطنين والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاته عامة.

وتواصل قوات الاحتلال فرض الحصار الخانق على البلدات والأحياء الفلسطينية في القدس المحتلة، وتقيد وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة. كما تواصل اعتداءاتها على الحريات العامة، وإعاقة عمل الطواقم الصحفية في المدينة المحتلة.

كما تواصل قوات الاحتلال انتهاك حقوق المقدسيين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وفرضت قوات الاحتلال خلال هذا الشهر العديد من المخالفات على أصحاب المحال التجارية وفرض الغرامات عليهم.

اقتحمت قوات الاحتلال عدة مكتبات في مدينة القدس وفتشتها واعتقلت اصحابها وأغلقت إحداها لمدة شهر وصادرت عشرات الكتب وأن فرضت غرامات باهظة بزعم بيعها كتبا ذات طابع قومي والتحريض على العنف.

وشنت قوات الاحتلال، حملة جماعية ضد أبرز مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في شرقي القدس، وذلك بعد حظرها نهائيا نهاية شهر يناير/كانون ثاني الماضي.

وحذرت من التداعيات الخطيرة للسياسة الإسرائيلية التصعيدية في القدس عمومًا وضد المسجد الأقصى خصوصًا وتدعو المجتمع الدولي إلى تحرك سريع للضغط على إسرائيل، لوقف اعتداءاتها والتراجع عن محاولتها تغيير الأمر الواقع في المسجد الأقصى، والتراجع عن سياسة الاستيلاء على المنازل والعقارات الفلسطينية وتنفيذ خطط التهجير القسري، ووضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تقترفها سلطات الاحتلال.