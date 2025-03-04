وزارة الصِّحَّة بغزَّة: 8 شهداء وصلوا مشافي غزَّة خلال الـ 24 ساعة ماضية

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,405 شهداء و111,835 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.

وأعلنت الوزارة، يوم الثلاثاء، عن وصول 8 شهداء و11 إصابة إلى مشافي القطاع خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت، أن من بين الشهداء 7 تم انتشالهم من تحت الأنقاض، وشهيد متأثرا بجراحه القصف وبرصاص الاحتلال.

وبينت أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف فلسطينيين بالقصف أو إطلاق النار بمسيراته، ما يسفر عن شهداء وجرحى.

كما يتواصل انتشال جثامين الفلسطينيين الذين ارتقوا على مدى أكثر من 15 شهرا من الإبادة، من تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وسط نقص المعدات والآليات اللازمة لرفع الركام.

وقبل أيام، أفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أن جيش الاحتلال قتل 116 فلسطيني في غزة وأصاب 820 آخرين في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.