وزارة التَّنمية: وقف المساعدات ينذر بكارثة إنسانيَّة وعودة للمجاعة في غزَّة

غزة/ فلسطين أون لاين

حذرت وزارة التنمية الاجتماعية، من خطورة اتساع دائرة المجاعة مرة أخرى في قطاع غزة بفعل وقف الاحتلال دخول المساعدات إلى القطاع، في ظل عدم التزام الاحتلال بالبرتوكول الإنساني، ومنعه للقطاع الخاص للعمل.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنَّ قرار وقف دخول المساعدات ينذر بكارثة إنسانية وعودة للمجاعة في قطاع غزة.

وأشارت إلى، أن أكثر من 2,4 مليون مواطن يعتمدوا على المساعدات كمصدر واحد فقط، ولم تستطع الأسر تخزين أي مواد فهي تعتمد على ما يدخل من مساعدات في ظل منعها للقطاع الخاص للعمل وتدمير الأرضي الزراعية والبنية التحتية.

ولفتت إلى، أن وقف دخول المساعدات يعني توقف المخابز لعدم توفر مواد إنتاج الخبز وعلى رأسها الوقود والدقيق، وعدم وصول غاز الطهي للأسر حتى هذه اللحظة.

وبينت الوزارة، إلى أن وقف دخول المساعدات يعرض أكثر من 289,824 طفلاً و139,764 مسناً، للموت جوعاً والبرد الشديد لعدم توفر الأغطية ووسائل التدفئة .

كما أوضحت أن توقف دخول الخيام يحدث حالة إرباك في حالة الإيواء وبقاء الأسر بلا مأوى.

وناشدت وزارة التنمية الاجتماعية المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة بالتدخل السريع والعاجل من أجل إغاثة قطاع غزة ووقف هذا القرار الذي يتنافى مع المواثيق والأعراف الدولية وسيعود بقطاع غزة لنقطة الصفر.