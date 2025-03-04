هدم الاحتلال المنازل في مخيَّم نور شمس: أهداف إسرائيليَّة لإفراغ المخيَّمات من اللَّاجئين

طولكرم- غزة/ محمد سليمان:

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع عمليات الهدم في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، ضمن حملته العدوانية المستمرة منذ 23 يومًا، التي تستهدف المخيم وتدمير مواقعه.

وتستخدم قوات الاحتلال الجرافات العسكرية في هدم منازل المواطنين، متبعة سياسة التهجير القسري عبر إطلاق النار على السكان، وحصار المخيم، ومنع إدخال المواد الغذائية وسيارات الإسعاف.

سياسة الحرق والتدمير

بالتزامن مع عمليات الهدم، يعتمد الاحتلال سياسة حرق المنازل بالكامل، وتدمير ممتلكات المواطنين، فضلًا عن إلحاق دمار واسع في البنية التحتية، خاصة شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات.

وأكدت اللجنة الإعلامية في مخيم طولكرم أن جيش الاحتلال طرد أهالي مخيم نور شمس ومخيم طولكرم تحت تهديد السلاح، مما أدى إلى موجة نزوح كبيرة تجاوزت 15 ألف نازح، توزعوا على مراكز الإيواء، أو لجأوا إلى منازل أقاربهم في المدينة وضواحيها.

وأوضحت اللجنة أن العدوان الإسرائيلي على مخيم نور شمس تسبب في دمار شامل للبنية التحتية، بما في ذلك شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، مما أثر بشكل كبير على حياة السكان، الذين بقي عدد منهم في بعض أحياء مخيمي طولكرم ونور شمس.

وقد فاقم النقص الحاد في الطعام والمياه والأدوية وحليب الأطفال معاناتهم بشكل كبير.

استشهاد 12 فلسطينيًا

أسفر العدوان على مخيم نور شمس عن استشهاد 12 فلسطينيًا، بينهم طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، وسيدتان إحداهما حامل في شهرها الثامن. وكان آخر الشهداء شابًا ارتقى بعد أن صدمت آلية عسكرية تابعة للاحتلال مركبته في شارع نابلس بمدينة طولكرم.

من جانبه، أكد الكاتب والناشط السياسي عمر عساف أن جيش الاحتلال يزيد الضغط على مخيمي نور شمس وطولكرم في إطار حملته العدوانية على المخيمات في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بهدف تحقيق عدة أهداف أبرزها الادعاء بأن المقاومة تتركز في المخيمات، رغم انتشارها على كامل الأرض الفلسطينية.

وقال عساف لصحيفة "فلسطين": "يبرر الاحتلال حملته على المخيمات بأنها أوكار للمقاومة، لكن هناك هدفًا آخر، وهو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وأضاف عساف: "يحاول الاحتلال، بدعم من الإدارة الأمريكية، القضاء على الشواهد الثلاثة للقضية الفلسطينية، وهي المخيم، والأونروا، واللاجئ، عبر الهجوم على المخيمات وتدميرها، ومهاجمة الوكالة الدولية".

وأشار إلى أن الاحتلال هجّر 50 ألف فلسطيني من مخيمات شمال الضفة الغربية، مع تهديدات بمنعهم من العودة، في محاولة لتعويض خسائره وفشله في قطاع غزة، والترويج لفكرة تحقيق إنجازات في الضفة الغربية.

وأضاف أن الهجوم على المخيمات يأتي ضمن مساعي الاحتلال لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

الخطوات الفلسطينية المطلوبة

وعن المطلوب فلسطينيًا، شدد عساف على أن الفلسطينيين يتعرضون لحرب شاملة، ما يستوجب من القيادة السياسية والقوى الوطنية الارتقاء إلى مستوى التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وتقدير حجم التضحيات المقدمة.

وأكد عساف ضرورة التخلي عن أي أوهام بشأن إمكانية التوصل إلى حلول وسط مع الاحتلال، وضرورة تحقيق الوحدة الوطنية على أساس المقاومة ومواجهة الاحتلال، بدلًا من الرهان على التنسيق الأمني أو الحلول الأمنية مع الاحتلال.

واعتبر أن سياسة التوسل والاعتماد على الوساطة الأمريكية لن تجلب للشعب الفلسطيني سوى مزيد من المعاناة، عبر مصادرة الأرض وتوسيع الاستيطان.

من جهته، أكد الكاتب والمحلل السياسي ياسين عز الدين أن جيش الاحتلال يهدم في مخيم نور شمس لتوسيع الشارع، بحجة تسهيل اقتحام المخيم مستقبلًا.

وقال عز الدين لـ"فلسطين": "هذه الأساليب قديمة، وقد جُرِّبت في جباليا ومخيمات غزة في السبعينيات، ثم أُعيد استخدامها في الحرب الحالية، لكنها لم تحقق شيئًا سوى زيادة معاناة شعبنا وتعزيز الكراهية تجاه الاحتلال".

وأضاف: "السلطة غير معنية بمواجهة ما يجري، فهي توفر الأمن للاحتلال، بزعم أن ذلك يحمي شعبنا، لكن الواقع يثبت العكس تمامًا".

واعتبر عز الدين أن الصمت الشعبي على ما يجري في مخيمي طولكرم وجنين سيشجع الاحتلال على تكرار التجربة في مناطق أخرى، مما يستدعي تحركات شعبية في جميع المناطق لاستنزاف الاحتلال، حتى يدرك أن عدوانه له ثمن. وإلا، فسيكون الثمن الذي يدفعه الفلسطينيون باهظًا.