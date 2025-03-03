قطاع غزَّة... الاحتلال يعرقل انتشال جثامين آلاف الضَّحايا العالقين تحت الأنقاض

متابعة/ فلسطين أون لاين

أعرب المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرًا، عن قلقه إزاء استمرار العرقلة الإسرائيلية لدخول المعدات اللازمة لانتشال جثامين آلاف الضحايا العالقين تحت الأنقاض في قطاع غزة.

وقال المركز في بيان صحافي، اليوم الإثنين، إن إغلاق "إسرائيل" المعابر مع قطاع غزة يقضي عمليًا على أي أمل بإدخال معدات ثقيلة ضرورية لإزالة الأنقاض وإزالة المباني الآيلة للسقوط التي تهدد حياة السكان.

وأشار إلى، أن فرق الدفاع المدني انتشلت بإمكانيات بدائية جثامين نحو 750 شهيدًا من تحت الأنقاض، بينما تشير التقديرات غير النهائية إلى أنّ أكثر من 8000 آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.

وأوضح المركز الفلسطيني للمفقودين، أن استمرار منع دخول المعدات اللازمة لايُبقي فقط آلاف العائلات الفلسطينية في حالة من الألم وعدم اليقين، بل يحول أيضًا دون تحديد أعداد المفقودين والمخفيين قسرًا بدقة، ويعرقل حسم ملف الجثامين.

وطالب المجتمع الدولي، للضغط على "إسرائيل" للسماح الفوري وغير المشروط بدخول المعدات اللازمة لانتشال الضحايا وإزالة الأنقاض.

كما حث المركز الفلسطيني جميع الأطراف ذات العلاقة بإرسال فرق متخصصة لتعزيز جهود انتشال الضحايا، إلى جانب أجهزة وفرق مختصة بمجال الطب الشرعي للمساعدة في التعرف على هوية الضحايا وتحديد مصير المفقودين في قطاع غزة.