الصحة العالمية: قرارات ترامب قد تقوّض جهود القضاء على "شلل الأطفال"

وكالات/ فلسطين أون لاين

ألقت قرارت تخفيض التمويل الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بظلالها، على جهود منظمة الصحة العالمية في تقويض انتشار فيروس "شلل الأطفال"، إذ أوقف التعاون مع المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

وقال مسؤول كبير في المنظمة العالمية، لوكالة "ويترز"، إنّ القضاء على شلل الأطفال الذي يمثّل تهديداً صحياً عالمياً قد يتأخّر، ما لم تُلغَ قرارات تخفيض التمويل الخاص به من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجُمّدت منحة مخصّصة ليونسف من أجل مواجهة شلل الأطفال الأسبوع الماضي، بعدما خفّضت وزارة الخارجية الأميركية 90% من المنح المقدّمة عبر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في شتّى أنحاء العالم، في إطار سياسة "أمريكا أوّلاً" التي ينتهجها ترامب في سياق المسار الذي ينتهجه منذ تولّيه ولايته الثانية في البيت الأبيض، في العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي.

وقال مدير برنامج استئصال شلل الأطفال في منطقة شرق البحر المتوسط ​​لدى منظمة الصحة العالمية حامد جعفري إنّ برنامج الشراكة فقد في المجمل 133 مليون دولار أميركي، كان من المتوقّع أن توفّرها الولايات المتحدة الأميركية في خلال العام الجاري.

وأضاف، أنّ الشركاء يبحثون عن سبل للتعامل مع نقص الأموال الذي سوف يؤثّر إلى حدّ كبير على الموظفين وجهود المراقبة، لكنّه أمل أن تعود واشنطن إلى تمويل مواجهة شلل الأطفال.

من جهته، قال متحدّث باسم مؤسسة بيل ومليندا غيتس الخيرية إنّ نقص التمويل بعد قرار الولايات المتحدة الأميركية لا يمكن لأيّ مؤسسة أن تعوّضه.

في سياق متصل، نشرت لجنة الإنقاذ الدولية إعلاناً في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، أمس الأحد، دعت فيه المواطنين الأميركيين إلى التبرّع لدعم مئات ملايين المعوزين حول العالم بعد تقليص إدارة ترامب المساعدات الأميركية الخارجية بصورة حادة.

وكانت مشروعات كثيرة تموّلها الولايات المتحدة الأميركية حول العالم، من بينها تلك التي تقدّم خدمات صحية تشمل رعاية منقذة للحياة، قد تلقّت إشعارات بوقف أعمالها، يوم الخميس الماضي، مع اقتراب إدارة ترامب من إنهاء مراجعة تهدف إلى ضمان تَوافق المساعدات الأميركية الخارجية مع سياسة "أميركا أوّلاً".