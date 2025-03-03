ما أسباب ونتائج انقلاب نتنياهو على اتِّفاق غزَّة؟ خبيران يجيبان

غزة/ علي البطة:

مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تراجع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن تنفيذ المرحلة الثانية، محاولا فرض مقترح أميركي يخالف بنود الاتفاق الرئيس. فما أسباب انقلاب نتنياهو على الاتفاق؟

يرى الخبير في الشأن الإسرائيلي د.علي الأعور أن المقترح الأميركي لتمديد المرحلة الاولى من اتفاق وقف إطلاق النار، تتبنى فيه واشنطن آراء نتنياهو الشخصية التي يرددها منذ مدة من أجل حسابات داخلية.

ويخشى نتنياهو من تفكك ائتلافه الحكومي إذا ما نفذ الوزير المتطرف بتسلئيل سموترتيش تهديداته بمغادرتها حال مضي رئيس حكومة الاحتلال في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار، والتي لها استحقاقات يرفضها شركاء نتنياهو، وفق الأعور.

ومقترح ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي، يخالف ترتيبات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي توصلت إليه المقاومة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي في يناير الفائت.

ويدعو المقترح الأميركي في أحد بنوده لوقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان، ولإطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء والأموات في اليوم الأول من الاتفاق، وفي النهاية، إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم سيتم إطلاق سراح الأسرى بقية الإسرائيليين، الأحياء والأموات.

ويشدد الأعور في حديثه مع صحيفة "فلسطين"، على أن نتنياهو صاحب العرض الأميركي يكشف عن وجهه الحقيقي أمام الوسطاء، ويؤكد أن أمريكا شريك معه ولا تمارس ضغطا عليه لدفع استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق.

انعدام خيارات

وبتقدير الأعور، فإن ضيق خيارات نتنياهو وقلة أوراق الضغط لديه دفعته لقراراته الأخيرة المتعلقة بإغلاق معابر غزة ووقف إدخال المساعدات الإغاثية. في المقابل تمتلك حركة حماس ورقة الأسرى الإسرائيليين، وهي أقوى ورقة لديها، وهذه تمثل نقطة ضعف نتنياهو.

وتثير ورقة الأسرى بحسب الأعور، غضب الشارع الإسرائيلي على سياسات نتنياهو، وتؤجج المظاهرات في الشارع المطالبة بتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، ليتسنى الإفراج عن ٥٩ أسيرا إسرائيليا لدى المقاومة. مشيرا إلى تأثير المشاهد المرئية التي تبثها المقاومة لأسرى الاحتلال على الشارع الإسرائيلي.

ويستبعد نزار نزال الخبير في الشأن الإسرائيلي، أن يذهب نتنياهو للمرحلة الثانية من الاتفاق، وذلك لأن استحقاقاتها من وقف الحرب والانسحاب من غزة ومحور صلاح الدين، ستنهي حكومته وكذلك طموحاته الشخصية.

أثمان مطلوبة

ويضيف، نتنياهو يريد التخلص من ملف الأسرى دون أن يدفع أثمانا سياسية تطيح بحكومته وبمجده الشخصي الذي انهار أمام المقاومة الفلسطينية.

ويتابع، نتنياهو لديه شغف بكرسي الحكم، إذا ما غادره سيذهب للمحكمة والسجن، وهذا ما لا يرغبه، هو يريد أن يترك الحكم كبطل. لا يريد أن يسجل أنه مهزوم وحكومته مهزومة أمام فصائل فلسطينية في غزة، رغم حرب الإبادة التي نفذها في القطاع.

وفيما يتعلق بخيارات نتنياهو، يتوقع أن يمارس دبلوماسية خشنة يستخدم فيها الاحتلال كل أدوات الضغط الشديد على المقاومة من خلال تشديد الحصار على الغزيين واستهداف ناري بين الفينة والأخرى، مستبعدا عودته للحرب بقوة مرة واحدة، وذلك لأن ترامب لا يريد حربا شاملة تسجل خلال حكمه.

ويتوقع الخبيران أن يؤدي حراك قوي من الشارع الإسرائيلي -للمطالبة بإعادة أسراه- إلى دفع نتنياهو لتنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.