وزارة الصِّحَّة بغزَّة: 9 شهداء وإصابات وصلوا مشافي غزَّة خلال 24 ساعة ماضية

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت وزارة الصحة في غزة، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,397 شهيدًا و111,824 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.

وقالت الوزارة في بيان، يوم الاثنين، إن تسعة شهداء و21 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة.

وأوضحت، أن من بين الشهداء أربعة تم انتشالهم من تحت الأنقاض، وخمسة جُدد استشهدوا، جراء القصف وبرصاص الاحتلال.

وبينت أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

فيما أشارت الصحة، إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف فلسطينيين بالقصف أو إطلاق النار بمسيراته، ما يسفر عن شهداء وجرحى.

كما يتواصل انتشال جثامين الفلسطينيين الذين ارتقوا على مدى أكثر من 15 شهرا من الإبادة، من تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وسط نقص المعدات والآليات اللازمة لرفع الركام.

وقبل أيام، أفاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أن جيش الاحتلال قتل 116 فلسطيني في غزة وأصاب 820 آخرين في قطاع غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وشهد الاتفاق اختراقات في 4 مسارات، وهي بحسب حماس، استهداف الفلسطينيين، وتأخير عودة النازحين لشمال غزة، وبشأن "البروتوكول الإنساني": إعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة ووقود وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وتأخير دخول الأدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.

وبوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة بدأ في 19 يناير ماضي السريان الاتفاق، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، لكن إسرائيل ما زالت تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية.