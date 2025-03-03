"هآرتس": خسائر الجيش من الجنود القتلى والمصابين تقدّر بلوائين كاملين

قالت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الإثنين، إن خسائر "الجيش الإسرائيلي" البشرية من الجنود القتلى والمصابين منذ بداية الحرب تقدّر بلوائين كاملين.

جاءت تصريحات هآرتس في وقت ترتفع أصوات حكومة بنيامين نتنياهو باستئناف الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق التبادل ليل السبت الأحد الماضي.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن نتنياهو أجرى مشاورات مع وزراء لمناقشة "مستقبل اتفاق غزة" في ظل "رفض حماس للاقتراح الإسرائيلي بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق".

ورغم ما قدرته هآرتس اليوم، فإن دائرة صناعة القرار السياسي والأمني الإسرائيلي تخفي الأعداد الحقيقة لخسائر الجيش في قطاع غزة.

وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت مؤخرا نقلا عن مسؤولين أن عدد قتلى "الجيش الإسرائيلي" خلال الحرب قد يصل إلى 6 آلاف.

وفي فبراير الماضي، كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن 16 ألف جندي إسرائيلي جرحوا في حرب الإبادة الجماعية التي شنتها (إسرائيل) على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

المصدر / فلسطين أون لاين