الأورومتوسطي: لا يوجد أيّ استثناء يجيز لـ"إسرائيل" حرمان الفلسطينيين من المُساعدات الإنسانيَّة الأساسية

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إنَّ قطع المساعدات الإنسانية والتصريحات الرسمية التحريضية يؤكدان نيّة "إسرائيل" مواصلة جريمة الإبادة الجماعية في غزة.

وأوضح الأورومتوسطي، أنه لا يوجد أي استثناء أو مبرر قانوني يجيز لـ"إسرائيل" حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.

وأشار إلى أنّ "إسرائيل" لا تكتفي باستخدام المساعدات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية بل تنفذ سياسة تجويع منهجية في محاولة لخلق ظروف معيشية قاتلة تجعل بقاء الفلسطينيين في غزة مستحيلاً.

وأكد، أنّ التصريحات التحريضية المتكررة لمسؤولين "إسرائيليين" بارزين تعكس النية المبيّتة لتدمير الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتًا إلى أنّ معظم التصريحات الإسرائيلية بشأن "فتح الجحيم" على قطاع غزة ومنع الإمدادات الإنسانية عن أهله ترقى إلى تحريض مباشر وعلني على الإبادة الجماعية.

وطالب المجتمع الدولي بتحرك سريع وحاسم لوقف جريمة الإبادة الجماعية وإنقاذ أهالي قطاع غزة من مخططات القتل البطيء والتهجير القسري.

المصدر / فلسطين أون لاين