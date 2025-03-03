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حماس: عملية الطَّعن البطوليَّة في حيفا ردٌّ طبيعي على جرائم الاحتلال

03 مارس 2025 . الساعة 11:50 بتوقيت القدس
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حماس: عملية الطَّعن البطوليَّة في حيفا ردٌّ طبيعي على جرائم الاحتلال

باركتْ حركة المقاومة الإسلامية حماس العملية البطولية التي نفّذها أحد أبطال شعبنا في محطة الحافلات المركزية في مدينة حيفا المحتلة صباح اليوم الإثنين.

وقالت حماس، إنّ هذه العملية تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا في الضفة وغزة والقدس، وعمليات القتل والتدمير والنزوح القسري المتصاعدة في مخيمات شمال الضفة الغربية، والحصار المطبق المستمر على قطاع غزة، إلى جانب مشاريع تفريغ الأغوار من الفلسطينيين والاستمرار في تدنيس المسجد الأقصى المبارك. 

ودعت جماهير شعبنا في الضفة والقدس والداخل المحتل إلى تصعيد المواجهة مع العدو، والاشتباك معه بكل الوسائل الممكنة، فالمقاومة ماضية حتى تحرير الأرض والمقدسات وطرد المحتل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وصباح اليوم، أعلنت القناة 13 العبرية عن مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين في عملية الطعن التي وقعت في محطة الحافلات المركزية في حيفا وهي محطة المواصلات الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، بأن عملية الطعن في المحطة المركزية في حيفا نفذها مقاوم فلسطيني، فيما ذكرت مصادر عبرية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاهه ما أدى لاستشهاده على الفور.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #طوفان الأقصى #عملية طعن في حيفا

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