كان رمزًا شهيرًا للتواصل.. إغلاق "سكايب" إلى الأبد في هذا التاريخ

قررت شركة "مايكروسوفت" الأميركية إنهاء دعم تطبيق "سكايب"، الذي كان من أبرز أدوات التواصل الرقمي خلال العقدين الماضيين، على أن يتم تنفيذ القرار رسميًا في 5 مايو المقبل.

يأتي هذا القرار في إطار توجه الشركة لتعزيز منصتها "مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams)، التي أصبحت خيارها الاستراتيجي الرئيسي في مجال الاتصالات الرقمية.

منذ إطلاقه عام 2003، أحدث "سكايب" نقلة نوعية في عالم المكالمات عبر الإنترنت، حيث أتاح إمكانية التواصل المجاني بالصوت والفيديو، ما جعله خيارًا رئيسيًا لملايين المستخدمين حول العالم. إلا أن التطبيق، الذي استحوذت عليه "مايكروسوفت" عام 2011 مقابل 8.5 مليار دولار، شهد تراجعًا في شعبيته خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع ظهور منافسين مثل "زووم" و"واتساب"، إضافة إلى تركيز الشركة على تطوير "تيمز".

إعادة هيكلة

وأوضحت "مايكروسوفت" في بيان رسمي أن إيقاف "سكايب" يندرج ضمن خطتها لإعادة هيكلة خدماتها الرقمية، مشيرة إلى أن "تيمز" سيوفر بديلاً أكثر تطورًا، يجمع بين المكالمات، المراسلات، ومشاركة الملفات، مع ميزات متقدمة تناسب بيئات العمل الحديثة.

من جانبه، أكد جيف تيبر، رئيس قطاع التطبيقات التعاونية في الشركة، أن تحول أنماط التواصل الرقمي يتطلب حلولًا متكاملة تلبي احتياجات المستخدمين، وهو ما تسعى "مايكروسوفت" لتحقيقه من خلال "تيمز".

ولتسهيل عملية الانتقال، ستتيح "مايكروسوفت" لمستخدمي "سكايب" خيارين رئيسيين حتى مايو 2025: الأول هو الانتقال التلقائي إلى النسخة المجانية من "تيمز"، مع الاحتفاظ بسجلات الدردشة وقائمة جهات الاتصال، والثاني هو تصدير البيانات لمن يرغبون في الاحتفاظ بها خارج المنصة.

الاشتراكات المدفوعة

كما أكدت الشركة أن أي رصيد متبقٍ أو اشتراكات مدفوعة في "سكايب" ستظل صالحة حتى نهاية فترة التجديد، مع استمرار بعض الميزات عبر "تيمز" أو من خلال بوابة "سكايب" الإلكترونية بعد إيقاف التطبيق.

وبهذا القرار، تعزز "مايكروسوفت" تركيزها على "تيمز"، الذي شهد نموًا هائلًا في عدد مستخدميه خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع ارتفاع الطلب على حلول العمل عن بُعد.

المصدر / فلسطين أون لاين