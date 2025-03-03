مساعد الرئيس الإيراني يكشف كواليس استقالته في تغريدة صغيرة

قدّم محمد جواد ظريف، مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، استقالته من منصبه، حسبما أفادت وكالة مهر للأنباء أمس الأحد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن نائب رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية محمد جواد ظريف قدم استقالته إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وتأتي استقالة ظريف بعدما صوّت نواب البرلمان الإيراني الأحد بأغلبية كبيرة لصالح إقالة وزير الاقتصاد والشؤون المالية عبد الناصر همتي من منصبه، بعد اتهامه بالعجز عن مواجهة الأزمات الاقتصادية في البلاد.

وأوضحت الوكالة أن استقالة ظريف لا علاقة لها باستجواب وزير الاقتصاد والشؤون المالية عبد الناصر همتي.

غير قانوني

وأشارت وكالة "فارس" إلى أن حضور ظريف في تشكيلة الحكومة كان غير قانوني، بموجب القوانين الحالية.

وكان ظريف قد استقال عدة مرات من مناصب حكومية سابقة.

وظريف الذي شغل منصب وزير الخارجية بين عامَي 2013 و2021 في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، يعد أحد مهندسي الاتفاق النووي الذي تم توقيعه عام 2015.

وتم تعيين ظريف نائبًا للرئيس للشؤون الاستراتيجية من قبل الرئيس مسعود بزشكيان في أغسطس/ آب الماضي.

وكتب ظريف تغريدة صغيرة عبر (إكس) "تويتر" أنه كان ضيفًا على أعضاء من الجهاز القضائي يوم أمس بعد عزل عبد الناصر همتي، ما يشي إلى تقديمه الاستقالة من الحكومة.

المصدر / وكالات