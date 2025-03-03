خبير عسكري لـ"فلسطين أون لاين": حماس نجحت باستخدام المفاجأة والمباغتة خلال عملية 7 أكتوبر

غزة/ نور الدين صالح

أكد خبير في الشأن الاستراتيجي والعسكري، أن حركة حماس نجحت في استخدام عنصري المباغتة والمفاجئة خلال عمليتها العسكرية ضد أهداف لجيش الاحتلال في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما يثبت بالدليل القاطع فشل الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في توقع ذلك الهجوم.

وكشف تحقيق لجيش الاحتلال في فشل السابع من أكتوبر 2023، أن الاستخبارات العسكرية (أمان) فشلت بفهم حماس لسنوات طويلة، فضلاً عن خداع استراتيجي نفذته كتائب القسام، وجعلت الهجوم المفاجئ وغير المسبوق ممكناً.

وقال جيش الاحتلال، إنه لم يأخذ في الحسبان سيناريو وقوع هجوم واسع ومفاجئ، بل تم اعتباره غير محتمل، مشيراً إلى أن فرقة غزة تعرضت للهزيمة خلال عدة ساعات ولم يكن للجيش أي سيطرة على منطقة محيط غزة.

وأكد الخبير العسكري من لبنان العقيد أكرم سريوي، أن التحقيق يؤكد الإخفاق الاستخباراتي الإسرائيلي من جهة، وحال الترهل داخل جيش الاحتلال الذي كان يدعي بأنه الجيش الذي لا يُقهر.

وقال سريوي في حديث خاص مع "فلسطين أون لاين" أمس، إن الإخفاق الاستخباراتي الإسرائيلي لم يعد سراً ولا تستطيع (إسرائيل) الادعاء بأنها لم تفشل في تلك العملية ولا يُمكن انكار قدرة حماس على تضليل الاستخبارات وخداع حكومة الاحتلال، والنجاح الكبير على كل المستويات الأمنية والعسكرية والتنفيذية.

وأضاف "الاحتلال اعتقد أن حماس ستكتفي بحكم غزة وإنها تفضل البقاء في أمان، ولا تجرؤ على مهاجمة (إسرائيل) وكانت التقارير الاستخباراتية تؤكد أنه إذا فكرت حماس بعملية فستكون محدودة، ولم يتوقع أن تكون هناك عملية بهذا الحجم".

واعتبر أن الهزيمة التي لحقت بفرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال في السابع من أكتوبر "دليل على المباغتة ونجاح حماس بمفاجأة العدو، متابعاً "الأهم هو الخطة المحكمة التي نفذتها حماس والاحترافية العالية لدى المقاتلين إلى جانب الشجاعة والعزيمة، وما قام به مقاتلو حماس سيتم تدريسه في أفضل كليات الحرب".

وأوضح أن هذه العملية تعكس حالة الترهل داخل جيش الاحتلال الذي كان يدّعي أنه جيش لا يُقهر ليتبين أنه يعتمد بشكل أساسي على التفوق في الأسلحة خاصة سلاح الجو والدعم الأمريكي اللامحدود.

وبيّن سريوي أن جيش الاحتلال انهار بسرعة ولم يستجمع قواه سوى بعد تلقي الدعم الأمريكي ووصول كبار الضباط الأمريكيين لوضع الخطط والمشاركة في تنفيذ العمليات.

ووفق الخبير العسكري، فإن التحقيق الذي جرى نشره "أولي ولم يتطرق إلى تفاصيل كثيرة ولو تم كشفها ستسيئ إلى صورة الجيش وحكومة الاحتلال، كونه ألمح بشكل بسيط إلى أخطاء كبيرة ارتكبها الجيش خاصة سلاح الطيران الذي قصف المستوطنين وقتل عدداً كبيراً منهم".

وأشار إلى أن التحقيق لم يتحدث عن الثغرات العديدة في جهاز المراقبة والاستخبارات الإسرائيلية والخرق الأمني الذي حققته حماس وأدى إلى نجاح المقاومة في عملية السابع من أكتوبر.

وأوضح أن معلومات الإخفاق الإسرائيلي الواردة في التحقيق تدلل على أن الاحتلال يسعى إلى تبرير بعض الجوانب ويركز على توصيات بالتوسع وعدم السماح ببناء أي قوة قريبة من (إسرائيل) لا في غزة ولا في أي مكان آخر.

انقلاب على الاتفاق

ويعتقد سريوي، أن بعض أجزاء التقرير هي لدعم حكومة الاحتلال في محاولة الانقلاب على الاتفاق وعدم تنفيذ المرحلة الثانية، التي تُجبر (إسرائيل) على وقف الحرب والخروج من غزة.

وأفاد بأن نتنياهو يريد العودة إلى الحرب ويسعى للتخلص من ضغط أهالي الأسرى والمطالبات الدولية له بتنفيذ الاتفاق، لافتاً إلى التحقيق يحاول اقناع المستوطنين بأن المسؤولية في الإخفاق تقع على عاتق الجيش والحكومة بريئة من هذه الأخطاء.

ويرى أن التحقيق يهدف إلى تبرير الاستقالات التي حدثت داخل الجيش والتغييرات التي أجراها نتنياهو في القيادات بحيث يعين أشخاصاً محسوبين عليه في المراكز الرئيسية في الجيش، لافتاً إلى أن الجيش لم يتحدث عن الزلازل التي حدثت في صفوفه وعن معنويات الضباط والجنود وعن عدم الجهوزية للقتال وأمور عديدة أغفلها التحقيق عن قصد.

وقال: "هذا التحقيق سيكون له صدى كبير على مستوى الجيش والمستوطنين، إذ أن الجيش فقد الثقة بقيادته وبجهاز الاستخبارات، وبات يدرك بعد هذه الحرب أنه يواجه مقاتلين أشداء محترفين ولديهم قضية عادلة وهم وهو مستعدون لبذل كل التضحيات من أجل تحرير أرضهم من الاحتلال.

وأضاف أن ما ذكرته الصحف العبرية عن أكثر من 160 ألف جندي تسجلوا للعلاج النفسي يثبت أن ما حدث هو بمثابة انهيار معنوي شامل لجنود وضباط الجيش.

وذكر أن المستوطنين يشعرون بالخوف ويحمّلون الحكومة والجيش مسؤولية الفشل ولا يثقون بقدرة الجيش على حمايتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين