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تسجيل الأضرار الزراعية في غزة: رابط إلكتروني للمتضررين من الحرب

03 مارس 2025 . الساعة 10:41 بتوقيت القدس
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تسجيل الأضرار الزراعية في غزة: رابط إلكتروني للمتضررين من الحرب

أعلنت وزارة الزراعة في غزة عن إطلاق رابط إلكتروني لتسجيل الأضرار الزراعية التي لحقت بالمزارعين نتيجة الحرب الأخيرة.

 تهدف هذه الخطوة إلى حصر الخسائر وتقديم الدعم اللازم للمتضررين في القطاع الزراعي، الذي تأثر بشكل كبير جراء العمليات العسكرية.

وأوضحت الوزارة أن الرابط الإلكتروني متاح للمزارعين وأصحاب المزارع المتضررين لتسجيل خسائرهم في الإنتاج النباتي والحيواني، مثل تلف المحاصيل، وتدمير البيوت البلاستيكية، ونفوق الحيوانات.

ودعت الوزارة جميع المزارعين المتضررين إلى الإسراع في تسجيل بياناتهم عبر الرابط الإلكتروني التالي:

  لتسجيل الأضرار الزراعية اضغط هنا

وأكدت الوزارة أن تسجيل البيانات بدقة سيساعد في توثيق الخسائر وإعداد تقارير رسمية يمكن الاستناد إليها في عمليات التعويض المستقبلية، سواء من قبل الجهات الحكومية أو المنظمات الدولية.

وأشارت إلى أن القطاع الزراعي في غزة تعرض لدمار واسع النطاق، مما أدى إلى تراجع الإنتاج المحلي وزيادة معاناة المزارعين، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لدعمهم وتعويضهم عن خسائرهم.

وأكدت الوزارة أنها تسعى إلى توفير حلول عاجلة وخطط مستدامة لدعم القطاع الزراعي في غزة، من خلال تقديم المساعدات وتسهيل وصول المزارعين إلى البذور والأسمدة، ودعمهم في إعادة تأهيل أراضيهم المتضررة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #الأضرار الزراعية

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