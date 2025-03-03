فيلم "لا أرض أخرى" يفوز بجائزة الأوسكار.. ووزير إسرائيلي يعلق: "لحظة حزينة"

فاز فيلم "لا أرض أخرى" (نو أذر لاند) بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي طويل اليوم الاثنين، وتسلّم الجائزة في مسرح دولبي في هوليوود الفلسطيني باسل عدرا.

ويظهر الفيلم عدرا وهو يقاوم التهجير القسري لشعبه على يد جيش الاحتلال في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية. ويظهر الفيلم جنوداً إسرائيليين وهم يهدمون المنازل ويطردون السكان لإنشاء منطقة تدريب عسكرية.

وفاز الفيلم الفلسطيني - النرويجي "لا أرض أخرى"، الذي عُرض للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان "برلين" في دورته الـ74 بجائزتي "أفضل فيلم وثائقي" في المهرجان، بالإضافة إلى "جائزة الجمهور" في برنامج "البانوراما" لأفضل فيلم وثائقي.

واقع قاسي

وقال عدرا : «يعكس فيلم (لا أرض أخرى) أو (نو أذر لاند) الواقع القاسي الذي نعاني منه منذ عقود وما زلنا نقاومه، وندعو العالم إلى اتخاذ إجراءات جدية لوقف الظلم ووقف التطهير العرقي للشعب الفلسطيني»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأظهر الفيلم خلال الأحداث، توفر عوامل الأمان ومقومات الحياة للمستوطنات الموجودة في المنطقة في مقابل هدم المنازل الفلسطينية بالجرّافات وقطع مواسير المياه وخطوط الكهرباء التي تغذي المساكن الفلسطينية المتواضعة في المنطقة.

وزعم الوزير المتطرف في حكومة نتنياهو ميكي زوهر إن فيلم "لا أرض أخرى" الحاصل على الأوسكار يقدم رواية مشوهة عن كيانه.

ونقلت القناة 14 عن زوهر وهو "وزير الثقافة" قوله إن حصول فيلم "لا أرض أخرى" على الأوسكار لحظة حزينة لعالم السينما.

المصدر / فلسطين أون لاين