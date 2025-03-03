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بالصور قتيل و4 إصابات في عملية طعن وإطلاق نار بمحطة الحافلات المركزية بحيفا

03 مارس 2025 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
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قتيل و4 إصابات في عملية طعن وإطلاق نار بمحطة الحافلات المركزية بحيفا

قُتِل مستوطن وأصيب آخرون، صباح اليوم الإثنين، في عملية طعن وإطلاق نار  في محطة الحافلات المركزية بحيفا شمال فلسطين المحتلة.

وأعلنت القناة 13 العبرية عن مقتل مستوطن وإصابة 4 آخرين في عملية الطعن التي وقعت في محطة الحافلات المركزية في حيفا وهي محطة المواصلات الأكبر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأفادت صحيفة هآرتس العبرية، بأن عملية الطعن في المحطة المركزية في حيفا نفذها مقاوم فلسطيني، فيما ذكرت مصادر عبرية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاهه ما أدى لاستشهاده على الفور.

وأشارت الإذاعة إلى أن منفذ العملية شاب فلسطيني يبلع من العمر (20 عامًا) من بلدة شفاعمرو في الداخل المحتل.

وذكرت مصادر عبرية تفاصيل جديدة حول عملية الطعن التي وقعت في المحطة المركزية للحافلات في حيفا المحتلة، "بعد أن وصلت مجموعة كبيرة من قوات أمن الاحتلال من الشرطة و"الشاباك" فتحوا النار بكثافة باتجاه المنفذ وأصابوا بالخطأ مستوطنًا كان مسلحاً حيث ظنوا أنه شريك لمنفذ العملية".

ونقلت هيئة البث الرسمية عن شهود عيان، أن المنفّذ شوهد وهو يسير بجانب شخص آخر جارِ البحث عنه، بينما أفاد موقع صحيفة معاريف أنّ العملية بدأت أثناء نزول المنفذ من الحافلة.

يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الحرب على غزة #عملية إطلاق نار #طوفان الأقصى

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