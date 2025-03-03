"خروقات جديدة للاتِّفاق".. شهيدان وإصابات بقصف الاحتلال على قطاع غزَّة

ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون، صباح اليوم الإثنين، برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" وقصفه على قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية، إن طائرة مسيرة إسرائيلية "كواد كابتر" استهدفت الشابين موسى قشطة وخالد الشاعر، ما أسفر عن استشهادهما، مشيرةً إلى أن طائرات الاحتلال المروحية تحلق في الأجواء الغربية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، منذ ساعات الصباح الباكر.

كما أُصيب 3 مواطنين في قصف مروحية "إسرائيلية" بمنطقة المواصي شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما أطلقت طائرة حربية للاحتلال النار في عرض بحر خانيونس.

ومنذ اليوم الأول، مارس الاحتلال جميع أنواع الخروقات للاتفاق الذي أبرمه مع حركة المقاومة الإسلامية حماس في 19 يناير 2025، ولم يتوقف عن البحث عن مبررات لاختلاق الذرائع لخرق الاتفاق، بل استمر بذلك منذ الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم 19/01/2025 وحتى اللحظات الأخيرة.

وأمس الأحد، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، لمراسل الأناضول، إنّ "الاحتلال ارتكب أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار".

وأضاف الثوابتة أن هذه الخروقات "شملت قصفًا جويًا ومدفعيًا، وتحليقًا مكثفًا للطائرات المسيرة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق النار على المواطنين، وهدم منازل، واستهداف سيارات".

كما تشمل الخروقات "منع إدخال الوقود، وعرقلة دخول سيارات الدفاع المدني والآليات الثقيلة، ومنع إدخال 260 ألف خيمة وكرفان (منازل جاهزة)".

وطالب الثوابتة المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه والالتزام بمسؤولياته في اتفاق وقف إطلاق النار.



المصدر / فلسطين أون لاين