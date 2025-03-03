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البيت الأبيض يؤيد قرار حكومة نتنياهو بوقف دخول المساعدات إلى غزة

03 مارس 2025 . الساعة 09:43 بتوقيت القدس
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البيت الأبيض في واشنطن

أعلن البيت الأبيض في واشنطن دعمه لحكومة المتطرفين في دولة الاحتلال في قرار وقف دخول المساعدات إلى غزة.

وزعم المتحدث باسم مجلس الأمن القومي براين هيوز، في بيان أن (إسرائيل) تفاوضت بحسن نية منذ بداية هذه الإدارة لضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس.

ونوه إلى أن البيض الأبيض سيدعم قرار وقف المساعدات.

وأعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه سيتم وقف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى ما أسماه موافقة "حماس" على المرحلة التالية من وقف إطلاق النار.

وأكدت حركة "حماس" أن قرار حكومة نتنياهو بوقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، يرقى إلى حد "الابتزاز الرخيص" و"جريمة حرب"، وناشدت الوسطاء الضغط على (إسرائيل) لإنهاء إجراءاتها العقابية وغير الأخلاقية.

المصدر / فلسطين أون لاين 
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#حكومة نتنياهو #البيت الأبيض #وقف المساعدات #مساعدات غزة

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