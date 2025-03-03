رابط نتائج طلاب المدارس الافتراضية بغزة 2024: فرص إضافية للاختبارات

أتاحت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن نتائج طلاب المدارس الافتراضية للعام الدراسي 2023/2024، وذلك عبر موقعها الرسمي.

وأعلنت الوزارة عن توفير فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الاختبارات في المواعيد السابقة.

تفاصيل هامة:

- يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي: اضغط هنا

- أتاحت الوزارة فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتمكنوا من تقديم الاختبارات عبر منصة WISE SCHOOL، وذلك من اليوم وحتى مساء الجمعة الموافق 7 مارس 2025.

- تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتجاوز التحديات التي تواجه قطاع التعليم في غزة، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعيق العملية التعليمية.

- أشادت الوزارة بدور التعليم الافتراضي ومنصة WISE SCHOOL في تمكين الطلاب من مواصلة تعليمهم عن بعد.

- ودعت الوزارة جميع الطلاب المسجلين في المدارس الافتراضية إلى الإسراع في فحص نتائجهم عبر الرابط المعلن، كما شجعت الطلبة الذين لم يقدموا اختباراتهم سابقًا على اغتنام الفرصة والتسجيل قبل انتهاء المهلة المحددة.

- واختتمت الوزارة بيانها بتهنئة الطلبة الناجحين، متمنية لهم المزيد من التوفيق في مسيرتهم التعليمية، مؤكدة على التزامها بمواصلة جهودها لإنقاذ التعليم في غزة وضمان مستقبل أفضل للطلبة.

المصدر / فلسطين أون لاين