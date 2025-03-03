"اقتحامات واعتقالات واسعة".. الاحتلال يواصل انتهاكاته في الضَّفَّة الغربيَّة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، منذ الليلة الماضية حتى فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات طالت مناطق عدة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، هم محمود ناصر شوكة (23 عامًا) من حارة الفواغرة، ونور الدين محمود قراقع (20 عامًا) من منطقة الكركفة، وعبد الله شوكة، وفراس أحمد حسان (42 عامًا) من منطقة شارع الصف، ومحمد رائد زواهرة (27 عامًا) من خلايل اللوز شرقا، وعاطف ناجي عبيات (23 عامًا) من منطقة العبيات شرقا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال كلًا من، حبيب عزيز عيسى، قتيبة طلعت عيسى، مهند هيثم البلاصي، منتصر أنور كرمة خلال اقتحامها مخيم العروب شمال المدينة.

وعاثت قوات الاحتلال خرابًا في منازل المواطنين بعد اقتحامها مخيم العروب، بينما اعتقلت المواطن رسمي العواودة بعد اقتحام منزله في قرية البرج غرب مدينة دورا جنوب الخليل.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال شقيقة منفذ عملية الشاكوش قرب قدوميم، المطارد منذ عام، خلال اقتحام قرية الفندق شرق المدينة.

كما أصيب طفل، فجر اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي بلدة بديا، غرب سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وانتشرت في شوارعها، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة الطفل براء ابراهيم فايز مصلح (16 عاما) من سكان بلدة سرطة، في يده.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب المحلات التجارية والمارة بشكل عشوائي، واعتقلت شابا لم تعرف هويته بعد.

وفي جنين، أصيبت رضيعة بالاختناق، الليلة الماضية، جراء قنابل الغاز السام التي أطلقتها قوات الاحتلال عند مدخل مخيم جنين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت رضيعة (3 أشهر) إلى المستشفى جراء إصابتها بالاختناق بالغاز المسيل للدموع عند مدخل مخيم جنين.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ42 على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 27 مواطنًا، إضافة لعشرات الإصابات والمعتقلين، وتهجير المواطنين تحت تهديد السلاح، وتدمير ممنهج للبنية التحتية والمنازل، طال نحو 120 منزلًا بشكل كلي وعشرات المنازل بشكل جزئي.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات