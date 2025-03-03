قوَّات الاحتلال تهدم مزرعةً ومنشآت في بلدة العيساوية شرقي القدس المحتلَّة

هدمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الإثنين، مزرعة مواشي لعائلة مصطفى في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من العيساوية برفقة جرافتين، وشرعت بتدمير المزرعة التي تبلغ مساحتها 4 دونمات.

وأشارت المصادر إلى أنّ الاحتلال أجبر العائلة التي تملك المزرعة على ترحيل المواشي من المكان الذي تعيش فيه بعد تلقيها إخطار الهدم النهائي لبركس ومنشآت سكنية أقيمت عام 1996 في المكان.

وتعرضت المنطقة قبل عدة أيام لعملية هدم واسعة، لتنفيذ مشروع استيطاني تهويدي يستهدف أراضي القدس المحتلة.

وتشهد بلدة العيساوية، اقتحامات متكررة يومياً في شهر رمضان، منذ ساعات الصباح حتى المساء تنفذ خلالها قوات الاحتلال اعتقالات واحتجز شبان في الشوارع.

ووضعت قوات الاحتلال الحواجز على مداخل البلدة وفي أحيائها، وانتشرت عناصر وحدة المستعربين في شوارعها لاعتقال الشبان المقدسيين.

المصدر / وكالات