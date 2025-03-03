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"برفقة أسيرة إسرائيلية سابقة".. عشرات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف في نابلس

03 مارس 2025 . الساعة 08:06 بتوقيت القدس
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"برفقة أسيرة إسرائيلية سابقة".. عشرات المستوطنين يقتحمون قبر يوسف في نابلس

اقتحم عشرات المستوطنين، فجر اليوم الإثنين، قبر يوسف شرق مدينة نابلس تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي".

وأفادت مصادر صحفية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا قبر يوسف برفقة الأسيرة السابقة لدى المقاومة في قطاع غزة "آجام بيرغر"، والتي أطلق سراحها خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

واقتحمت قوات الاحتلال االمنطقة الشرقية لمدينة نابلس الليلة الماضية، لتأمين دخول المستوطنين باتجاه قبر يوسف.

ويوجد قبر يوسف في الطرف الشرقي من نابلس، ويعتبره اليهود مقامًا مقدسًا منذ احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية عام 1967، حيث تتصاعد انتهاكات الاحتلال واقتحاماته المتواصلة للمنطقة لتأمين تسلل المستوطنين إلى المقام.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قبر يوسف #اقتحام نابلس #طوفان الأقصى #أرغام بيرغر

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