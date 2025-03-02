وزارة الأشغال تطلق رابط استعلام الحصر الأولي للوحدات السكنية المتضررة

غزة/ فلسطين أون لاين

أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان، رابط استعلام خاص ببيانات الحصر الأولي للوحدات السكنية المتضررة جراء حرب الإبادة على قطاع غزة، من فئتي الهدم الكلي والجزئي غير الصالح للسكن.

وأفادت الوزارة، أنها لا زالت تستكمل حصر الأضرار في كافة المحافظات ومن المتوقع أن ينتهي العمل خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الوزارة، أن الرابط يشمل بيانات محافظة غزة والوسطى وخان يونس بشكل مبدئي، وفيما يخص محافظتي شمال غزة ورفح سيتم ادراج بيانات المتضررين خلال أسبوعين على الأكثر وذلك حين قرب استكمال الحصر الأولي وذلك بسبب تأخر انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من تلك المناطق.

كما نوهت الوزارة، أن أي متضرر لديه حالة هدم كلي او غير صالح واسمه غير مدرج ضمن قاعدة البيانات بإمكانه تقديم طلب إلكتروني على نفس الرابط. اضغط هنا