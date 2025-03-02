فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

فصائل المقاومة بغزة ترفع درجة الجهوزية تحسباً لاستئناف الحرب

المحرِّر حريبات.... مشوار طويل للتَّعافي من الإهمال الطِّبِّيِّ

المحرِّر الشَّيباني لـ "فلسطين": مهما قدَّمنا لأهل غزَّة لن نوفِّيهم حقَّهم

وزارة الأشغال تطلق رابط استعلام الحصر الأولي للوحدات السكنية المتضررة

75 ألفا يؤدُّون صلاتي العشاء والتَّراويح في رحاب المسجد الأقصى

"المقاطعة تُجني ثمارها".. تجارة التُّمور الإسرائيليَّة تواجه صعوبةً في تسويق منتجاتها

"السَّنوار" يتسبَّب بإيقاف روبوت الذَّكاء الاصطناعيِّ في التَّعليم الديني بـ (إسرائيل)

"متخابر" مع الاحتلال يتسبَّب في استشهاد جميع أفراد أسرته بغزّة.. ما القصَّة؟

الأب وابنه شاهدان على المجزرة... عائلة أبو شمالة من فرحة استقبال رمضان إلى الشَّهادة

رصاصة في الأذن وعذاب لا ينتهي... "رحلة مأساويَّة" عاشها المحرِّر "موسى"

وزارة الأشغال تطلق رابط استعلام الحصر الأولي للوحدات السكنية المتضررة

02 مارس 2025 . الساعة 20:58 بتوقيت القدس
...
موقع المتقدمون (7).jpg
غزة/ فلسطين أون لاين

أطلقت وزارة الأشغال العامة والإسكان، رابط استعلام خاص ببيانات الحصر الأولي للوحدات السكنية المتضررة جراء حرب الإبادة على قطاع غزة، من فئتي الهدم الكلي والجزئي غير  الصالح للسكن.

 وأفادت الوزارة، أنها لا زالت تستكمل حصر الأضرار  في كافة المحافظات ومن المتوقع أن ينتهي العمل خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الوزارة، أن الرابط يشمل بيانات محافظة غزة والوسطى وخان يونس بشكل مبدئي، وفيما يخص محافظتي شمال غزة ورفح سيتم ادراج بيانات المتضررين خلال أسبوعين على الأكثر وذلك حين قرب استكمال الحصر الأولي وذلك بسبب تأخر انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من تلك المناطق.

 كما نوهت الوزارة، أن أي متضرر لديه حالة هدم كلي او غير صالح  واسمه غير مدرج ضمن قاعدة البيانات بإمكانه تقديم طلب إلكتروني على نفس الرابط. اضغط هنا

تويتر تويتر
#غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة