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75 ألفا يؤدُّون صلاتي العشاء والتَّراويح في رحاب المسجد الأقصى

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في اليوم الثاني من شهر رمضان ..

75 ألفا يؤدُّون صلاتي العشاء والتَّراويح في رحاب المسجد الأقصى

02 مارس 2025 . الساعة 20:36 بتوقيت القدس
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75 ألفا يؤدُّون صلاتي العشاء والتَّراويح في رحاب المسجد الأقصى
متابعة/ فلسطين أون لاين

أدى 75 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الثاني من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك،  في ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن "نحو 75 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948.

وأشارت الأوقاف، إلى أنه وفي ظل الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوصول إلى المسجد، حرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وكانت شرطة الاحتلال قد نشرت قوات إضافية في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى تزامنا مع حلول شهر رمضان، لإعاقة وتقييد وصول المصلين للأقصى.

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#القدس #الاحتلال #صلاة التراويح

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