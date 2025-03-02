بيتكوين تقفز 8% بدعم من منشورات ترامب

وكالات/ فلسطين أون لاين

شهدت العملات الرقمية انتعاشًا يوم الأحد بعد أن تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإيجابية عن الأصول الرقمية، معدداً العملات التي يمكن أن يشملها احتياطي العملات الرقمية الذي يدعو لتكوينه، بما في ذلك عملة XRP المرتبطة بشركة Ripple، بالإضافة إلى Solana وCardano، في منشور على منصته المفضلة تروث سوشيال Truth Social، لتقفزعملة بيتكوين أكثر من 7%، وترتفع عملات أخرى أكثر من 20%، في يوم كان يفترض أن تكون تحركات العملات فيه هادئة، حيث تغلق أغلب أسواق المال الكبرى حول العالم.

وفي منشوره، صرّح ترامب بأن أمره التنفيذي بشأن العملات الرقمية "وجّه المجموعة الرئاسية للعمل على إنشاء احتياطي استراتيجي للعملات الرقمية يشمل XRP وSOL وADA". لكن الأمر التنفيذي المشار إليه، والذي أصدره ترامب في يناير/كانون الثاني، لم يذكر أي عملات رقمية محددة، بل أشار فقط إلى إمكانية إنشاء "مخزون وطني من الأصول الرقمية"، وهو ما طُلب من المجموعة الرئاسية تقييمه ودراسة كيفية إنشائه وإدارته.

وأدت هذه التصريحات إلى ارتفاع أسعار العملات الرقمية، حيث قفزت بيتكوين وأخواتها، ومعظمها شهد انخفاضات حادة في فبراير/شباط من أعلى مستوياتها على الإطلاق. وارتفعت بيتكوين أكثر من 8%، لتتجاوز قيمة الوحدة الواحدة 92 ألف دولار ظهر الأحد في نيويورك، بعد أن استقرت بالقرب من سعر 85 ألف دولار قبل ظهور منشور ترامب. وارتفعت أيضاً عملة XRP أكثر من 25% لتصل إلى حوالي 2.80 دولار، بينما صعدت Solana بنسبة تفوق 20% إلى حوالي 173 دولارًا. أما Cardano، وهي عملة أصغر من حيث القيمة السوقية، فقد شهدت ارتفاعًا كبيرًا بأكثر من 60% ليصل سعرها إلى حوالي 1.10 دولار.

ومثل غياب أي ذكر صريح لعملة بيتكوين، كبيرة العملات الرقمية في السعر والقيمة السوقية، في الأمر التنفيذي خيبة آمال للعديد من مؤيدي العملة الرقمية، والذين كانوا يتوقعون منذ أشهر أن يتم الإعلان عن أخبار داعمة لعملة بيتكوين تحديداً، إلا أن ترامب استدرك بعد ساعة، ليضيف، على المنصة ذاتها، موضحاً أن عملتي بيتكوين وإيثر ستكونان في قلب الاحتياطي المزمع تكوينه.

وفي وقت سابق من فبراير/شباط، قام ترامب بمشاركة مقال من موقع CoinDesk على منصة تروث سوشيال، كان يتناول تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، براد جارلينجهاوس، ما أثار موجة من الحماس بين مؤيدي XRP، وفي الوقت نفسه استياءً بين بعض التنفيذيين الآخرين في قطاع العملات الرقمية. وكان جارلينجهاوس قد صرّح في ديسمبر/كانون الأول بأن شركته المختصة بالدفع الرقمي Ripple تخطط للتبرع بمبلغ 5 ملايين دولار من عملة XRP لدعم مراسم تنصيب ترامب.

وقبل حفل التنصيب، الذي شهد تبرعات كبيرة مماثلة من شخصيات بارزة في عالم العملات الرقمية، تم التقاط صورة لبراد جارلينجهاوس أثناء تناوله العشاء مع الرئيس ترامب في منتجع مار-أ-لاغو Mar-a-Lago، برفقة ستيو ألدروني، المسؤول القانوني الأول في Ripple.

وعلى نحو متصل، يستعد ترامب لاستضافة أول قمّة للعملات الرقمية في البيت الأبيض، الجمعة القادمة، في خطوة تعكس دعمه المتزايد لهذه الصناعة. وبحسب بيان صدر عن البيت الأبيض، مساء الجمعة، سيلقي ترامب كلمة خلال القمّة، التي "ستجمع نخبة من المؤسّسين البارزين والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين في قطاع التشفير، إضافة إلى أعضاء من مجموعة عمل الرئيس المعنية بالأصول الرقمية والمشفّرة".