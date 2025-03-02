شخصيات أمميَّة ودولية تعرب عن قلقها من قرار الاحتلال وقف المساعدات عن غزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأحد، إلى الاستئناف "الفوري" لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع، بعدما أعلنت إسرائيل تعليق دخول السلع والإمدادات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريس في بيان، إنّ الأمين العام "يدعو إلى الاستئناف الفوري لـ(دخول) المساعدات الإنسانية إلى غزة وإلى إطلاق سراح جميع الرهائن"، مضيفا أنّه "يحث جميع الأطراف على بذل الجهود اللازمة لتجنّب العودة إلى الأعمال العدائية في غزة".

فيما وأعرب منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر عن قلقه من قرار إسرائيل تعليق دخول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة، مشددا على ضرورة أن "يصمد" اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وقال فليتشر عبر منصة إكس، إنّ "قرار إسرائيل تعليق المساعدات لغزة مقلق. القانون الدولي واضح: يجب أن يسمح لنا بالوصول لتقديم مساعدات حيوية منقذة للحياة".

وشدد على ضرورة عدم "التراجع عن التقدم المحرز في الأيام الـ42 الماضية"، في إشارة لبدء تطبيق الهدنة، مضيفا "يجب أن يصمد وقف إطلاق النار".

من جهتها، دعا الصليب الأحمر إلى "عدم ادخار أي جهد للحفاظ على وقف إطلاق النار" في غزة.

وقالت ميريانا سبولياريتش، في بيان نشر في جنيف حيث تتخذ المنظمة مقراً، إنه "يجب عدم ادخار أي جهد للحفاظ على وقف إطلاق النار من أجل إنقاذ الأرواح من الأعمال القتالية، والسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول إلى غزة، ولم شمل المزيد من العائلات".

وفي وقت سابق، أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة، أنّ قرار الاحتلال وقف دخول المساعدات سيؤدي إلى كارثة إنسانية في قطاع غزة.

وقال أبو حسنة في تصريحٍ صحافي، إنّ الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال حرجًا، فغزة لم تتعاف بعد من تبعات أزمة الجوع التي مرّت بها خلال شهور الحرب.

وأوضح أنّ المساعدات التي وصلت لغزة غير كافية على الإطلاق، ولا تُلبّي سوى جزء بسيط من احتياجات السكان الضخمة، مضيفًا أنّ 2.3 مليون فلسطيني يعانون من ضغوطٍ متزايدة في ظل النقص الحاد بتوفر الأصناف الغذائية الأساسية في الأسواق.

وأشار إلى أنّ منع وصول المساعدات للمنظمات الإنسانية، وعلى رأسها "أونروا"، يزيد من حدة الأزمة، حيث يعتمد معظم سكان القطاع على هذه المساعدات.

وشدد أن استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح تفاوضي أمر غير مقبول على الإطلاق، لافتًا أنّه يتنافى مع القوانين الدولية وقوانين الأمم المتحدة، داعيًا إلى السماح بإدخال المساعدات بشكل شامل ودون قيود.

وفي وقت سابق الأحد، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن "رئيس الوزراء قرر أنه ابتداء من صباح اليوم (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.

كما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من 900 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين في مختلف محافظات القطاع.

وأضاف أن هذه الخروقات "شملت قصفا جويا ومدفعيا، وتحليقا مكثفا للطائرات المسيرة، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق النار على المواطنين، وهدم منازل، واستهداف سيارات".

كما تشمل الخروقات "منع إدخال الوقود، وعرقلة دخول سيارات الدفاع المدني والآليات الثقيلة، ومنع إدخال 260 ألف خيمة وكرفان (منازل جاهزة)".

وطالب الثوابتة، المجتمع الدولي والوسطاء بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمه والالتزام بمسؤولياته في اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنتصف ليلة السبت/الأحد، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار رسميا والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

ويعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق خلال الفترة الماضية.

فيما ترفض حركة حماس ذلك، وتطالب بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بشكل كامل.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.