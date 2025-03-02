عائلات الأسرى "الإسرائيليين" قلقة من وقف المساعدات لقطاع غزَّة

ترجمة خاصة/ فلسطين أون لاين

إعلان (إسرائيل) وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة يثير قلق ذوي الأسرى الإسرائيليين، وسط استمرار تعثر المفاوضات، فقد أثار الإعلان الإسرائيلي، المدعوم أمريكيًا، بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، صدمة لدى عائلات الأسرى الذين يخشون أن ينعكس هذا القرار سلبًا على مصيرهم.

الصدمة والخوف يسيطران على العائلات

مكابي ماير، عمة الأسيرين زيف وغالي بيرمان، عبّرت عن مخاوفها بقولها: "نحن في وسط الهاوية، كل شيء قابل للانفجار، في لحظة واحدة قد ينهار هذا الجحيم ويُحسم مصيرهم". كما أشارت إلى شهادة الناجي من الأسر، إيلي شرابي، التي بُثت في برنامج "عوفدا"، ووصفتها بأنها "توثيق يجب أن يبقى حاضرًا في الكنيست ووسائل الإعلام ليكشف واقع الأسرى".

أما ميراف، والدة الأسير غي جلبوع دلال، فقد فوجئت بالقرار حسب ما نشر موقع "يديعوت أحرنوت"، اليوم الأحد، وقالت: "كل شيء هش للغاية ومخيف. لا أستطيع أن أستوعب ما يحدث". وكانت قد تعرضت لصدمة إضافية عندما نشرت حماس مقطع فيديو لابنها مع أسير آخر، حيث ظهر وهو يتابع أحد "مراسم الإفراج"، مما زاد من قلق العائلة.

وأضافت: "الشوق إلى غي، خاصة بعد هذا الفيديو، لا يُحتمل. لكننا نتمسك بالأمل، نعلم أنه سيعود، وهذا ما يبقينا صامدين"، موضحة أن الأسرى يعانون من ضغوط نفسية قاسية.

ماير عبّرت عن قلقها من أن قضية الأسرى لم تعد أولوية لدى الحكومة، مؤكدة: "لا يمكنني تصور العودة إلى القتال الآن، لأن ذلك قد يحدد مصيرهم".