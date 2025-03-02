غزة لم تتعاف بعد .. الأونروا تحذر من تداعيات "كارثيَّة" لمنع إدخال المساعدات للقطاع

غزة/ فلسطين أون لاين

أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة، أنّ قرار الاحتلال وقف دخول المساعدات سيؤدي إلى كارثة إنسانية في قطاع غزة.

وقال أبو حسنة في تصريحٍ صحافي، إنّ الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال حرجًا، فغزة لم تتعاف بعد من تبعات أزمة الجوع التي مرّت بها خلال شهور الحرب.

وأوضح أنّ المساعدات التي وصلت لغزة غير كافية على الإطلاق، ولا تُلبّي سوى جزء بسيط من احتياجات السكان الضخمة، مضيفًا أنّ 2.3 مليون فلسطيني يعانون من ضغوطٍ متزايدة في ظل النقص الحاد بتوفر الأصناف الغذائية الأساسية في الأسواق.

وأشار إلى أنّ منع وصول المساعدات للمنظمات الإنسانية، وعلى رأسها "أونروا"، يزيد من حدة الأزمة، حيث يعتمد معظم سكان القطاع على هذه المساعدات.

وشدد أن استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح تفاوضي أمر غير مقبول على الإطلاق، لافتًا أنّه يتنافى مع القوانين الدولية وقوانين الأمم المتحدة، داعيًا إلى السماح بإدخال المساعدات بشكل شامل ودون قيود.

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، معابر قطاع غزة، وأوقفت إدخال البضائع والمساعدات، بعد نهاية المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ورفضها تنفيذ المرحلة الثانية، في إصرار على نهج التجويع والإبادة الجماعية.

وفجر اليوم، أكد القيادي في حركة حماس، محمود مرداوي، أن البيان الأخير لمكتب نتنياهو، الذي تحدث عن الموافقة على تهدئة في رمضان وعيد الفطر “هو تأكيد واضح على ما كنا نؤكد عليه منذ البداية”، في إشارة إلى التنصل من الاتفاقات.

وشدد على أن الاحتلال يتنصل بشكل متكرر من الاتفاقات التي وقع عليها ويواصل المراوغة في تنفيذ التزاماته بشأن وقف إطلاق النار.

وحذر مرداوي من أن التلاعب الإسرائيلي المستمر "لن يعيد بالأسرى إلى ذويهم، وسيؤدي إلى استمرار معاناتهم وتعريض حياتهم للخطر، إذا لم يتم الضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته”.

وانتهت مساء أمس السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط الماضي) مفاوضات المرحلة الثانية منه.

وعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات المفروضة عليها في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وهو ما رفضته حماس، وطالبت بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بالكامل.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، ارتكبت إسرائيل عشرات الخروقات ما أدى إلى أكثر من 116 شهيدًا ومئات الجرحى، إلى جانب عدم الالتزام بتنفيذ البروتوكول الإنساني.