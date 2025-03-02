مقترح مصري لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة.. ماذا يقدم؟

قالت مصادر سياسية إن الوسطاء في مصر وقطر يعملون على جسر الهوّة بين المقاومة في قطاع غزة وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن استمرار وقف إطلاق النار في القطاع لحين استكمال مفاوضات الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

ونقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر سياسية مصرية، أن محاولات الوسطاء تأتي في ظل مماطلة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الانتقال إلى المرحلة الثانية، وتقديم تل أبيب مقترحاً بمدَّ المرحلة الأولى 42 يوماً يجري خلالها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة دون الالتزام بإنهاء الحرب والانسحاب الكامل من القطاع، وهو التصوّر الذي أبلغ وفد حركة حماس، الوسطاءَ، برفضه.

وبحسب المصدر، فإنّ الساعات الماضية شهدت تقديم الوسطاء في مصر، مقترحاً بمدّ المرحلة الأولى لمدة أسبوعَين يجري خلالهما استئناف مفاوضات المرحلة الثانية، على أن تلتزم خلالهما حماس بتسليم دفعتَين من الأسرى الإسرائيليين، في كلّ دفعةٍ ثلاثة أسرى، على أن تكون إحداهما من الأسرى الأحياء، والأخرى لجثامين.

وكانت المرحلة الأولى التي استمرت 42 يوماً، شهدت إطلاق سراح 25 أسيراً إسرائيلياً على قيد الحياة، وثمانية جثامين لأسرى لقوا حتفهم خلال العمليات العسكرية لجيش الاحتلال بالقطاع، إلى جانب خمسة عمال تايلانديين.

ورجّح المصدر المصري أن يلقى التصوّر الذي تطرحه القاهرة قبولاً لدى حركة حماس، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الوسطاء في مصر يعوّلون كثيراً على دفعة أميركية للجهود المبذولة لاستمرار وقف إطلاق النار عبر الضغط على نتنياهو في ظل ما وصفه المصدر، برغبة لدى الإدارة الأميركية بعدم استئناف الحرب.

وانتهت مساء أمس السبت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط الماضي) مفاوضات المرحلة الثانية منه.

وعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات المفروضة عليها في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وهو ما رفضته حماس، وطالبت بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بالكامل.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، ارتكب الاحتلال عشرات الخروقات ما أدى إلى أكثر من 100 شهيد ومئات الجرحى، إلى جانب عدم الالتزام بتنفيذ البروتوكول الإنساني.

المصدر / فلسطين أون لاين+وكالات