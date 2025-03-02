548 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مرابطون داخل الأقصى بأن 548 مستوطناً نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في ساحات الأقصى، خاصة في المنطقة الشرقية منه.

ووثق تقرير وزارة الأوقاف لشهر فبراير/ شباط الماضي، فقد صعَّد المستوطنون وجيش الاحتلال من اعتداءاتهم على المسجد الأقصى، سواء بعدد الاقتحامات أو بأعداد المقتحمين، تحت مسمّى سياحة وبحراسة مشدّدة من قوّات الاحتلال. وبينت أن الاحتلال ومستوطنيه اقتحموا المسجد الأقصى 20 مرة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها على أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة.

المصدر / فلسطين أون لاين