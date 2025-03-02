استشهاد شاب برصاص جيش الاحتلال وسط رفح

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الأحد، برصاص قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقالت مصادر محلية إن الشاب محمود مدحت أبو حرب أصيب برصاص قناص إسرائيلي وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

والشهيد أبو حرب هو الثاني منذ صباح اليوم، حيث استشهد مواطن وأصيب آخرون إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت تجمعًا للمواطنين في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد هو حذيفة إبراهيم المصري.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي الجديد، غداة انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، فيما كان من المفترض أن تبدأ في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى للاتفاق (3 فبراير/شباط الماضي) مفاوضات المرحلة الثانية منه.

وعرقل نتنياهو ذلك، إذ كان يريد تمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين في غزة، دون تقديم أي مقابل لذلك أو استكمال الاستحقاقات المفروضة عليها في الاتفاق خلال الفترة الماضية، وهو ما رفضته حماس، وطالبت بإلزام إسرائيل بما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، ودعت الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية بما تشمله من انسحاب إسرائيلي من القطاع ووقف الحرب بالكامل.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، ارتكب الاحتلال عشرات الخروقات ما أدى إلى أكثر من 100 شهيد ومئات الجرحى، إلى جانب عدم الالتزام بتنفيذ البروتوكول الإنساني.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 48388 مواطناً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 111803 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين