فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"متخابر" مع الاحتلال يتسبَّب في استشهاد جميع أفراد أسرته بغزّة.. ما القصَّة؟

القاهرة: لا بديل عن التنفيذ الكامل لما تم التوقيع عليه باتفاق غزة في يناير

عائلات الأسرى "الإسرائيليين" قلقة من وقف المساعدات لقطاع غزَّة

رئيس معهد دولي: المقاومة أنهت أسطورة الجيش الذي لا يقهر والاستخبارات التي لا تنام

اتهام إسرائيلي "بادر" بالتخابر مع إيران وبيع معلومات عن "المقر الأكثر سرية"

رمضان في خيام الإيواء... أجواء مفقودة وحسرة على أنقاض الذِّكريات

116 شهيدًا .. طالع أبرز خروقات الاحتلال لاتفاق وقف النار في قطاع غزَّة

هل يواجه نتنياهو مصير زيلينسكي أمام ترامب؟ محلِّل "إسرائيليّ" يجيب

غزة لم تتعاف بعد .. الأونروا تحذر من تداعيات "كارثيَّة" لمنع إدخال المساعدات للقطاع

548 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية

مستوطنون يهاجمون أراض زراعية بالأغوار وتجمعاً بدويا في أريحا

02 مارس 2025 . الساعة 10:50 بتوقيت القدس
...

هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، أراض زراعة فلسطينية وأتلفوا محاصيل في الأغوار الشمالية، كما اعتدوا على تجمع فلسطيني بدوي في أريحا جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين، أطلقوا صباح اليوم اليوم الأحد، مواشيهم في المحاصيل البعلية للمواطنين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفادت المصادر بأن المستوطنين رعوا مواشيهم في المحاصيل البعلية للمواطنين في المنطقة، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعمد فيها المستعمرون رعي مواشيهم في محاصيل المواطنين.

وسنويا، يرعى المستوطنون ويدمرون مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في الأغوار الشمالية، عدا عن منع المواطنين من رعي مواشيهم في المراعي، ومداهمة مساكنهم، وترهيبهم، ومحاولة سرقة مواشيهم.

وفي الإطار ذاته، اقتحم مستوطنون الليلة الماضية، تجمع عرب المليحات البدوي، شمال غرب مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا تجمع عرب المليحات وتجولوا بين مساكن المواطنين.

وأضاف أن هذا الاقتحام يأتي في ظل الاعتداءات المستمرة التي ينفذها المستعمرون ضد التجمعات البدوية، في محاولة لإجبار سكانها على الرحيل عن أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الأغوار الشمالية #عرب المليحات #عنف المستوطنين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة