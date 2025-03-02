مستوطنون يهاجمون أراض زراعية بالأغوار وتجمعاً بدويا في أريحا

هاجم مستوطنون، اليوم الأحد، أراض زراعة فلسطينية وأتلفوا محاصيل في الأغوار الشمالية، كما اعتدوا على تجمع فلسطيني بدوي في أريحا جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن مستوطنين، أطلقوا صباح اليوم اليوم الأحد، مواشيهم في المحاصيل البعلية للمواطنين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية.

وأفادت المصادر بأن المستوطنين رعوا مواشيهم في المحاصيل البعلية للمواطنين في المنطقة، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعمد فيها المستعمرون رعي مواشيهم في محاصيل المواطنين.

وسنويا، يرعى المستوطنون ويدمرون مئات الدونمات من الأراضي الزراعية في الأغوار الشمالية، عدا عن منع المواطنين من رعي مواشيهم في المراعي، ومداهمة مساكنهم، وترهيبهم، ومحاولة سرقة مواشيهم.

وفي الإطار ذاته، اقتحم مستوطنون الليلة الماضية، تجمع عرب المليحات البدوي، شمال غرب مدينة أريحا.

وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا تجمع عرب المليحات وتجولوا بين مساكن المواطنين.

وأضاف أن هذا الاقتحام يأتي في ظل الاعتداءات المستمرة التي ينفذها المستعمرون ضد التجمعات البدوية، في محاولة لإجبار سكانها على الرحيل عن أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين