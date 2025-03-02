القائد السابق للمنتخب الوطني: الدمار في الشجاعية صادم ولن نترك أرضنا

أكد صائب جندية قائد المنتخب الوطني السابق لكرة القدم، أنه لن يترك الأرض رغم حجم الدمار الذي حل بمنطقته في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال جندية، إن حجم الدمار في منطقته كبير جدا، وصادم وغير متوقع، وغير ملامح منطقة جبل المنطار الذي يقطن فيها، وبرغم ذلك لن يتركها، ولن يستطيع أحد على اجبار الفلسطينين على مغادرة بلادهم، رغم الدعوات المتكررة للهجرة.

وأشار جندية، إلى أن منزله الذي ورثه عن والده وأجداده المكون من عدة طوابق دمر بشكل كامل، وأصبح مع عائلته وأشقائه بلا مآوي حاليا كغيره من عشرات الآلاف من أبناء شعبه، حيث فقد بداخله الذكريات منها الميدالية البرونزية التي حصل عليها مع منتخب الشاطئية عام 2012، وعدد من الميداليات والكؤوس.

واتهم جندية الاحتلال بتدمير كل مقومات الحياة الرئيسية في غزة، بالاضافة لتخريب الملاعب والأندية الرياضية، وهو ما يستحق عليه العقاب من المؤسسات الدولية، لكنه أكد أن بجهود المخلصين سيتم إعادة بنائها من جديد.

ودعا جندية لضرورة تحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام، لكي يتم مواجهة التحديات القادمة، والتخفيف من حدة الأزمة والوضع الإنساني الصعب.

وأشاد جندية بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الشعب يستحق حياة كريمة كبقية شعوب العالم. كما طالب في ذات الوقت بنقل صورة الحياة المآساوية للعالم.

المصدر / فلسطين أون لاين