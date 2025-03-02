بقيمة 4 مليارات دولار.. واشنطن تسرّع تسليم إسرائيل حزمة سلاح ضخمة

وقعت وزارة الخارجية الأميريكية إعلانا لتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي تبلغ قيمتها نحو 4 مليارات دولار.

وذكر وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان أمس السبت، أن إدارة ترامب، التي تولت السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 12 مليار دولار.

وقال أن واشنطن "ستواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لتلبية التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن إسرائيل، بما في ذلك سبل مواجهة التهديدات الأمنية".

وأضاف أن إعلان تسريع تسليم المساعدات العسكرية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي يتزامن مع إلغاء ترامب شروط إدارة سلفه جو بايدن.

وهذه هي المرة الثانية خلال شهر واحد، التي تعلن فيها إدارة ترامب حالة الطوارئ للموافقة السريعة على بيع أسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

وتتجاوز هذه العملية ممارسة طويلة الأمد تتمثل في منح رؤساء وأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الفرصة لمراجعة الصفقة وطلب المزيد من المعلومات قبل إخطار الكونغرس رسميا.

وبحسب "البنتاغون" تشمل مبيعات الأسلحة 35 ألف قنبلة للأغراض العامة وزنها نحو ألف كلغم وأربعة آلاف قنبلة خارقة للتحصينات بالوزن ذاته من إنتاج شركة جنرال ديناميكس.

وسبق أن استخدمت إدارة الرئيس السابق جو بايدن سلطات الطوارئ للموافقة على بيع أسلحة لـ(إسرائيل) دون مراجعة الكونغرس.

وألغت إدارة ترامب يوم الاثنين الماضي أمرا صدر في عهد بايدن، كان يلزمها بالإبلاغ عن الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي والتي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة للحلفاء، بما في ذلك إسرائيل.

المصدر / وكالات