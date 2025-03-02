جريح ومداهمات واعتقالات بالضفة واعتداءات جديدة للمستوطنين

شنت قوات الاحتلال حملة دهم واعتقالات، فجر اليوم الاحد، طالت عدة بلدات وقرى فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة، وفيما جرح شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال، مستوطنون اعتداءات على بلدات وتجمعات فلسطينية.

واقتحم جيش الاحتلال فجر اليوم مدينة نابلس ومخيم بلاطة، ومحيط عسكر، في حين استهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص في محيط البلدة القديمة في نابلس.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت إلى المستشفى شابا أصيب بالرصاص الحي قرب الجدار العازل في بلدة بيت أولا غرب الخليل، حيث وصفت إصابته بالمتوسطة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات جيش الاحتلال المتمركزة عند الجدار الفاصل والتوسع العنصري غرب البلدة أطلقت النار صوب فلسطينيين، ما أدى إلى إصابة الشاب في قدمه.

كما داهم جيش الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، وسير دوريات عسكرية في شوارعها.

وحسب المصادر ذاتها، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر، في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المنازل والمحال التجارية، دون الإبلاغ عن إصابات.

وشمال غرب مدينة رام الله، اقتحمت قوة إسرائيلية قرية عبوين، وحطمت مركبات المواطنين وداهمت عدة منازل، دون تسجيل حالات اعتقال، لكنها اعتقلت 6 فلسطينيين من بلدتي بروقين وكفر الديك في محافظة سلفيت شمالي الضفة.

بدورها، قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بورين جنوب نابلس في الضفة. كما أفادت مصادر أخرى بأن مقاومين استهدفوا قوات الاحتلال بعبوة ناسفة أثناء تمركزها داخل بناية بمحيط مخيم جنين شمال الضفة.

وإضافة إلى الاقتحامات، شهدت بروقين غرب سلفيت، هجوما نفذه عشرات المستوطنين اعتدوا خلاله على منازل ومركبات الفلسطينيين، مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة وبث حالة من الذعر بين السكان، تحت حماية جيش الاحتلال، الذي أطلق الرصاص الحي صوب الفلسطينيين.

وفي اعتداء آخر، هاجم مستوطنون خياما سكنية في بلدة النصارية بالأغوار الوسطى، وأعطبوا إطارات جرار زراعي، كما اقتحموا تجمع خلة مكحول بالأغوار الشمالية، وهددوا سكانه وأرهبوهم، حسب وكالة "وفا".

وصعد جيش الاحتلال ومستوطنيه اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها شرقي القدس المحتلة، منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 927 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر / فلسطين أون لاين