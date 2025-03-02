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13 عملا مقاوما في الضفة خلال 24 ساعة بينها عملية إطلاق نار

02 مارس 2025 . الساعة 09:01 بتوقيت القدس
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تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وسجلت 13 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.

وأشار مركز معلومات فلسطين “معطي” إلى أن أعمال المقاومة تضمنت عملية إطلاق نار استهدفت سيارة للمستوطنين، قرب مستوطنة “بروخين” في سلفيت.

وتصدى الفلسطينيون لاعتداءات من المستوطنين، فيما اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال وتركزت في 10 نقاط متفرقة بالضفة.

واندلعت المواجهات وإلقاء الحجارة في بيت ريما ودوار القرع بمحافظة رام الله، وفي مخيم بلاطة وقصرى وبيت فوريك بمحافظة نابلس، وتضمنت جميعها إلقاء حجارة.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى بلدة إذنا ودورا ومخيم الفوار ووادي الجوايا ومدينة يطا بمحافظة الخليل، تزامنا مع التصدي لاعتداءين للمستوطنين في يطا ووادي الجوايا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #الضفة الغربية

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