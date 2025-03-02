13 عملا مقاوما في الضفة خلال 24 ساعة بينها عملية إطلاق نار

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وسجلت 13 عملا مقاوما ضد جنود الاحتلال والمستوطنين.
وأشار مركز معلومات فلسطين “معطي” إلى أن أعمال المقاومة تضمنت عملية إطلاق نار استهدفت سيارة للمستوطنين، قرب مستوطنة “بروخين” في سلفيت.
وتصدى الفلسطينيون لاعتداءات من المستوطنين، فيما اندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال وتركزت في 10 نقاط متفرقة بالضفة.
واندلعت المواجهات وإلقاء الحجارة في بيت ريما ودوار القرع بمحافظة رام الله، وفي مخيم بلاطة وقصرى وبيت فوريك بمحافظة نابلس، وتضمنت جميعها إلقاء حجارة.
وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى بلدة إذنا ودورا ومخيم الفوار ووادي الجوايا ومدينة يطا بمحافظة الخليل، تزامنا مع التصدي لاعتداءين للمستوطنين في يطا ووادي الجوايا.
المصدر / فلسطين أون لاين