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شهيد وإصابة إثر غارة إسرائيلية على بلدة بيت حانون

02 مارس 2025 . الساعة 08:25 بتوقيت القدس
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استشهد مواطن وأصيب آخر على الأقل، صباح الأحد، في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعًا للمواطنين في بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية قصفت مجموعة مواطنين في منطقة البورة شرقي بلدة بيت حانون، ما أدى إلى استشهاد أحدهم وإصابة آخر.

وذكرت المصادر أن الشهيد هو حذيفة إبراهيم المصري.

وهذا أول شهيد بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المكون من 3 مراحل تبلغ كل مرحلة منها 42 يوماً تشمل تسليم أسرى إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين وتعهدات إنسانية للإغاثة والإعمار، تفضي في نهاية إلى تحقيق انتهاء حرب الإبادة التي دامت 15 شهراً.

وخرق جيش الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار زهاء 300 مرة عبر إطلاق النار والقصف الجوي على مدار الـ 42 يومًا الماضية ما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 مواطن وإصابة مئات آخرين.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قصف إسرائيلي #بيت حانون #حرب الإبادة

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