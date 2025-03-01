الجيش الأميركي يعلن اغتيال قيادي بارز في القاعدة شمالي سوريا

أعلنت القيادة الأميركية الوسطى (سنتكوم) عن اغتيال قائد بارز في تنظيم "حراس الدين" التابع لتنظيم القاعدة إثر غارة جوية شمالي غربي سوريا.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل إريك كوريلا في بيان مساء اليوم السبت، إنها اغتالت محمد يوسف ضياء تالاي القائد العسكري البارز في تنظيم حراس الدين.

وأضاف: "كما قلنا في الماضي، سنواصل ملاحقة هؤلاء الإرهابيين بلا هوادة من أجل الدفاع عن وطننا، وعن مواطني الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة".

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية يوم 17 فبراير/شباط الماضي تنفيذ ضربة جوية أخرى شمالي غربي سوريا استهدفت ما وصفته بالقيادي البارز بمنظمة حراس الدين.

وقالت -في بيان- إنها نفذت الضربة الجوية يوم 15 فبراير/شباط السابق، واستهدفت مسؤولا رفيعا في تمويل وتنسيق العمليات اللوجيستية للتنظيم.

وأكد البيان أن هذه الضربة تأتي في "إطار التزام الولايات المتحدة المستمر، بالتعاون مع شركائها في المنطقة، بعرقلة جهود الإرهابيين في التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات على المدنيين والعسكريين الأميركيين وحلفائهم".

كما أعلن الجيش الأميركي يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي قتل عنصرين اثنين من تنظيم الدولة الإسلامية وإصابة ثالث في ضربة جوية بمحافظة دير الزور في سوريا.