إسرائيل تضغط على واشنطن لإبقاء القواعد الروسية في سوريا

نقلت وكالة رويترز عن مصادر سياسية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس ضغوطًا على الإدارة الأمريكية لإبقاء سوريا ضعيفة وغير مركزية بما في ذلك السماح لروسيا بالاحتفاظ بقواعدها العسكرية هناك لمواجهة نفوذ تركيا المتزايد في البلاد.

وقالت أربعة مصادر مطلعة لـ"رويترز"، أن العلاقات المتوترة غالبًا بين تركيا وإسرائيل تعرضت لتوترات شديدة خلال حرب غزة وأبلغ مسؤولون إسرائيليون واشنطن أن الحكام الجدد في سوريا الذين تدعمهم أنقرة يشكلون تهديدًا لحدود إسرائيل.

وتشير هذه الضغوط إلى حملة إسرائيلية منظمة للتأثير على السياسة الأميركية في مرحلة حرجة بالنسبة لسوريا، في الوقت الذي يحاول فيه الحكام الجدد الذين أطاحوا ببشار الأسد تحقيق الاستقرار في الدولة المنقسمة وحمل واشنطن على رفع العقوبات المفروضة عليها.

وقالت ثلاثة مصادر أميركية وشخص آخر مطلع على الاتصالات، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نقلت وجهات نظرها إلى كبار المسؤولين الأميركيين خلال اجتماعات في واشنطن في شباط/فبراير واجتماعات لاحقة في إسرائيل مع ممثلين عن الكونجرس الأميركي. وقال مصدران إن النقاط الرئيسية تم تداولها أيضًا مع بعض كبار المسؤولين الأميركيين في "كتاب أبيض" إسرائيلي.

وقال آرون لوند، وهو زميل في مركز الأبحاث الأميركي سنتشري إنترناشونال: إن "إسرائيل لديها فرصة جيدة للتأثير على تفكير الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن الإدارة الجديدة مؤيدة لإسرائيل بشدة.

وأضاف: "سوريا بالكاد أصبحت على رادار ترامب الآن. إنها ذات أولوية منخفضة، وهناك فراغ سياسي يجب ملؤه".

ولم يتضح بعد إلى أي مدى تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تبني مقترحات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب المصادر. ولم تقل الإدارة الكثير عن سوريا، ما ترك حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل العقوبات وما إذا كانت القوات الأميركية المنتشرة في الشمال الشرقي ستبقى.

وأعلنت إسرائيل علنًا عدم ثقتها في النظام السوري الجديد، وتطالب بأن يكون الجنوب السوري منطقة منزوعة السلاح.

وفي أعقاب الإطاحة بنظام الأسد، نفذت إسرائيل غارات جوية مكثفة على قواعد عسكرية سورية واحتلت قواتها المنطقة المنزوعة السلاح الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة داخل سوريا. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ضربت إسرائيل مواقع عسكرية جنوب دمشق.

وقالت المصادر إن مسؤولين إسرائيليين سعوا، من أجل احتواء تركيا، إلى إقناع المسؤولين الأميركيين بضرورة احتفاظ روسيا بقاعدتها البحرية في البحر الأبيض المتوسط ​​في محافظة طرطوس السورية وقاعدتها الجوية في حميميم في محافظة اللاذقية.

وعندما قدم مسؤولون إسرائيليون استمرار الوجود الروسي في ضوء إيجابي في اجتماع مع مسؤولين أميركيين، فوجئ بعض الحاضرين، وجادلوا بأن تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، ستكون ضامنة أفضل لأمن إسرائيل، بحسب مصدرين أميركيين. وقالت المصادر إن المسؤولين الإسرائيليين كانوا "مصممين" على أن هذا ليس هو الحال.

وتجري القيادة السورية الجديدة محادثات مع روسيا بشأن مصير القواعد العسكرية.

المصدر / وكالات